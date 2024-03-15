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Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России - РИА Новости, 15.03.2024
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12:03 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/krym-1933172641.html
Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России
Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России - РИА Новости, 15.03.2024
Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России
Крымская весна 2014 года стала точкой сборки новой России, когда общество приобрело новое качество единства, прочности и сплоченности, заявила председатель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:03
2024-03-15T12:03
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крымская весна 2014 года стала точкой сборки новой России, когда общество приобрело новое качество единства, прочности и сплоченности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Спустя 10 лет считаю, что мы можем уверенно назвать Крымскую весну точкой сборки новой России. В 2014 году наше общество действительно обрело новое качество, качество духовного единства, прочности, сплоченности. И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО – яркое тому подтверждение", - сказала Матвиенко в видеопоздравлении крымчанам и севастопольцам с 10-летней годовщиной воссоединения регионов с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, республика крым
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Республика Крым
Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России

Матвиенко: общество благодаря Крымской весне приобрело новое качество единства

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крымская весна 2014 года стала точкой сборки новой России, когда общество приобрело новое качество единства, прочности и сплоченности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Спустя 10 лет считаю, что мы можем уверенно назвать Крымскую весну точкой сборки новой России. В 2014 году наше общество действительно обрело новое качество, качество духовного единства, прочности, сплоченности. И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО – яркое тому подтверждение", - сказала Матвиенко в видеопоздравлении крымчанам и севастопольцам с 10-летней годовщиной воссоединения регионов с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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