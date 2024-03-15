https://ria.ru/20240315/krym-1933172641.html

Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России

Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России - РИА Новости, 15.03.2024

Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России

Крымская весна 2014 года стала точкой сборки новой России, когда общество приобрело новое качество единства, прочности и сплоченности, заявила председатель... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:03

2024-03-15T12:03

2024-03-15T12:03

политика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крымская весна 2014 года стала точкой сборки новой России, когда общество приобрело новое качество единства, прочности и сплоченности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Спустя 10 лет считаю, что мы можем уверенно назвать Крымскую весну точкой сборки новой России. В 2014 году наше общество действительно обрело новое качество, качество духовного единства, прочности, сплоченности. И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО – яркое тому подтверждение", - сказала Матвиенко в видеопоздравлении крымчанам и севастопольцам с 10-летней годовщиной воссоединения регионов с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240227/flagi-1929688010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, республика крым