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Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:10 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/kravtsov-1933321753.html
Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн
Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн, сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:10
2024-03-15T18:10
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн, сообщается в Telegram-канале министерства. &quot;Я свой выбор сделал. Я призываю всех граждан России также сделать свой выбор. Выбор в пользу будущего нашей страны. У нас замечательная, прекрасная страна, сильная система образования. Нам есть чем гордиться&quot;, — сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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политика, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн

Глава Минпросвещения Кравцов проголосовал на выборах президента в режиме онлайн

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн, сообщается в Telegram-канале министерства.
«

"Я свой выбор сделал. Я призываю всех граждан России также сделать свой выбор. Выбор в пользу будущего нашей страны. У нас замечательная, прекрасная страна, сильная система образования. Нам есть чем гордиться", — сказал Кравцов, его слова приводятся в сообщении.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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