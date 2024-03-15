В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка
Девушка в Петербурге кинула коктейль Молотова в вывеску избирательного участка
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание быстро потушили, пострадавших нет, сообщил председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин.
Во время прямого включения из Санкт-Петербурга в ЦИК РФ он рассказал, что за исключением одного инцидента на выборах президента РФ в городе все проходит достаточно корректно и при большой явке избирателей.
"К сожалению, один инцидент омрачил нынешнее голосование. Около 15 часов дня на улице Варшавской, дом 40, в школе №358, где расположены два избирательных участка… - это Московский район Санкт-Петербурга – девушка около 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий. Достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Ведется проверка полицией", - сказал Мейксин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.