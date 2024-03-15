https://ria.ru/20240315/kokteyl-1933292959.html

В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка

В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка - РИА Новости, 15.03.2024

В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка

Девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание быстро потушили, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:49

2024-03-15T16:49

2024-03-15T16:49

выборы президента россии — 2024

санкт-петербург

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157342_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_364485357bc49a3770fb2df4a9ff7a7d.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание быстро потушили, пострадавших нет, сообщил председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин. Во время прямого включения из Санкт-Петербурга в ЦИК РФ он рассказал, что за исключением одного инцидента на выборах президента РФ в городе все проходит достаточно корректно и при большой явке избирателей. "К сожалению, один инцидент омрачил нынешнее голосование. Около 15 часов дня на улице Варшавской, дом 40, в школе №358, где расположены два избирательных участка… - это Московский район Санкт-Петербурга – девушка около 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий. Достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Ведется проверка полицией", - сказал Мейксин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, происшествия