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В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:49 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/kokteyl-1933292959.html
В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка
В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка - РИА Новости, 15.03.2024
В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка
Девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание быстро потушили, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:49
2024-03-15T16:49
выборы президента россии — 2024
санкт-петербург
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происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание быстро потушили, пострадавших нет, сообщил председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин. Во время прямого включения из Санкт-Петербурга в ЦИК РФ он рассказал, что за исключением одного инцидента на выборах президента РФ в городе все проходит достаточно корректно и при большой явке избирателей. "К сожалению, один инцидент омрачил нынешнее голосование. Около 15 часов дня на улице Варшавской, дом 40, в школе №358, где расположены два избирательных участка… - это Московский район Санкт-Петербурга – девушка около 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий. Достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Ведется проверка полицией", - сказал Мейксин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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санкт-петербург, россия, происшествия
Выборы президента России — 2024, Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Петербурге кинули коктейль Молотова в вывеску избирательного участка

Девушка в Петербурге кинула коктейль Молотова в вывеску избирательного участка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание быстро потушили, пострадавших нет, сообщил председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин.
Во время прямого включения из Санкт-Петербурга в ЦИК РФ он рассказал, что за исключением одного инцидента на выборах президента РФ в городе все проходит достаточно корректно и при большой явке избирателей.
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Вчера, 02:00
"К сожалению, один инцидент омрачил нынешнее голосование. Около 15 часов дня на улице Варшавской, дом 40, в школе №358, где расположены два избирательных участка… - это Московский район Санкт-Петербурга – девушка около 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий. Достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Ведется проверка полицией", - сказал Мейксин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Санкт-ПетербургРоссияПроисшествия
 
 
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