https://ria.ru/20240315/kherson-1933334114.html
Жители Херсона не могут голосовать, но сердцем с Россией, заявил Сальдо
Жители Херсона не могут голосовать, но сердцем с Россией, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.03.2024
Жители Херсона не могут голосовать, но сердцем с Россией, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе видеосвязи с ЦИК РФ заявил, что жители подконтрольной Украине правобережной части региона хоть и не имеют... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:50
2024-03-15T18:50
2024-03-15T18:50
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе видеосвязи с ЦИК РФ заявил, что жители подконтрольной Украине правобережной части региона хоть и не имеют возможности голосовать, но сердцем они с Россией. Сальдо выразил уверенность, что Херсон, который расположен в правобережной части области, обязательно будет освобожден. "Конечно, там тяжело всем тем, кто остался. Но они нам передают весточки, что "мы тоже голосуем, мы тоже всем сердцем сейчас с нашей любимой родиной". Люди не могут бюллетенями проголосовать, но сердцем и всем своим существом они с нами, они голосуют и ждут нас, когда мы вернемся", - сказал Сальдо. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240313/kherson-1932657578.html
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933288086.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
Жители Херсона не могут голосовать, но сердцем с Россией, заявил Сальдо
Сальдо: жители правобережья Херсонской области сердцем голосуют за Россию
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе видеосвязи с ЦИК РФ заявил, что жители подконтрольной Украине правобережной части региона хоть и не имеют возможности голосовать, но сердцем они с Россией.
Сальдо выразил уверенность, что Херсон, который расположен в правобережной части области, обязательно будет освобожден.
ВСУ ввергли Херсон в годы фашистской оккупации, заявил региональный депутат
"Конечно, там тяжело всем тем, кто остался. Но они нам передают весточки, что "мы тоже голосуем, мы тоже всем сердцем сейчас с нашей любимой родиной". Люди не могут бюллетенями проголосовать, но сердцем и всем своим существом они с нами, они голосуют и ждут нас, когда мы вернемся", - сказал Сальдо.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В подконтрольной части Харьковской области проходит голосование