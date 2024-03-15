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В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку - РИА Новости, 15.03.2024
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22:44 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/izbirateli-1933388036.html
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку - РИА Новости, 15.03.2024
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку
Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:44
2024-03-15T22:44
выборы президента россии — 2024
происшествия
волгоград
волгоградская область
новониколаевский район
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ВОЛГОГРАД, 15 мар — РИА Новости. Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью, сообщили журналистам в избиркоме региона. По информации комиссии, в Ворошиловском районе Волгограда и Новониколаевском районе области две женщины пытались сорвать процесс голосования. "В первом случае у жительницы изъята дымовая шашка, во втором оперативно нейтрализована банка с зажигательной смесью. Обе женщины задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в избиркоме. По его данным, работа участков не прекращалась. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, задержанной в Волгограде оказалась 76-летняя пенсионерка, ей удалось поджечь шашку в кабинке для голосования. По данным полиции, в Новониколаевском районе коктейль Молотова бросила на пол в избирательном участке 32-летняя местная жительница. Обе доставлены в отделы полиции. Ранее сообщалось, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, новониколаевский район, цик рф
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Новониколаевский район, ЦИК РФ
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку

В Волгоградской области у избирателей изъяли дымовую шашку и коктейль Молотова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 15 мар — РИА Новости. Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью, сообщили журналистам в избиркоме региона.
По информации комиссии, в Ворошиловском районе Волгограда и Новониколаевском районе области две женщины пытались сорвать процесс голосования.
Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения
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Вчера, 14:10
"В первом случае у жительницы изъята дымовая шашка, во втором оперативно нейтрализована банка с зажигательной смесью. Обе женщины задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в избиркоме.
По его данным, работа участков не прекращалась.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области, задержанной в Волгограде оказалась 76-летняя пенсионерка, ей удалось поджечь шашку в кабинке для голосования. По данным полиции, в Новониколаевском районе коктейль Молотова бросила на пол в избирательном участке 32-летняя местная жительница. Обе доставлены в отделы полиции.
Ранее сообщалось, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах
Вчера, 15:55
 
Выборы президента России — 2024ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьНовониколаевский районЦИК РФ
 
 
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