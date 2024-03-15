https://ria.ru/20240315/izbirateli-1933388036.html
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку - РИА Новости, 15.03.2024
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку
Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:44
2024-03-15T22:44
2024-03-15T22:44
выборы президента россии — 2024
происшествия
волгоград
волгоградская область
новониколаевский район
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 мар — РИА Новости. Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью, сообщили журналистам в избиркоме региона. По информации комиссии, в Ворошиловском районе Волгограда и Новониколаевском районе области две женщины пытались сорвать процесс голосования. "В первом случае у жительницы изъята дымовая шашка, во втором оперативно нейтрализована банка с зажигательной смесью. Обе женщины задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в избиркоме. По его данным, работа участков не прекращалась. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, задержанной в Волгограде оказалась 76-летняя пенсионерка, ей удалось поджечь шашку в кабинке для голосования. По данным полиции, в Новониколаевском районе коктейль Молотова бросила на пол в избирательном участке 32-летняя местная жительница. Обе доставлены в отделы полиции. Ранее сообщалось, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1933272667.html
волгоград
волгоградская область
новониколаевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, новониколаевский район, цик рф
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Новониколаевский район, ЦИК РФ
В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку
В Волгоградской области у избирателей изъяли дымовую шашку и коктейль Молотова
ВОЛГОГРАД, 15 мар — РИА Новости. Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью, сообщили журналистам в избиркоме региона.
По информации комиссии, в Ворошиловском районе Волгограда и Новониколаевском районе области две женщины пытались сорвать процесс голосования.
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве
"В первом случае у жительницы изъята дымовая шашка, во втором оперативно нейтрализована банка с зажигательной смесью. Обе женщины задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в избиркоме.
По его данным, работа участков не прекращалась.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области, задержанной в Волгограде оказалась 76-летняя пенсионерка, ей удалось поджечь шашку в кабинке для голосования. По данным полиции, в Новониколаевском районе коктейль Молотова бросила на пол в избирательном участке 32-летняя местная жительница. Обе доставлены в отделы полиции.
Ранее сообщалось, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах