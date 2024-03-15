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В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку

В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку - РИА Новости, 15.03.2024

В Волгоградской области избиратели хотели пронести на участок дымовую шашку

Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:44

2024-03-15T22:44

2024-03-15T22:44

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ВОЛГОГРАД, 15 мар — РИА Новости. Женщина в Волгограде пыталась пронести на избирательный участок дымовую шашку, а в Новониколаевском районе у женщины изъяли банку с зажигательной смесью, сообщили журналистам в избиркоме региона. По информации комиссии, в Ворошиловском районе Волгограда и Новониколаевском районе области две женщины пытались сорвать процесс голосования. "В первом случае у жительницы изъята дымовая шашка, во втором оперативно нейтрализована банка с зажигательной смесью. Обе женщины задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в избиркоме. По его данным, работа участков не прекращалась. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, задержанной в Волгограде оказалась 76-летняя пенсионерка, ей удалось поджечь шашку в кабинке для голосования. По данным полиции, в Новониколаевском районе коктейль Молотова бросила на пол в избирательном участке 32-летняя местная жительница. Обе доставлены в отделы полиции. Ранее сообщалось, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html

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