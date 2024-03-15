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Житель Ленинградской области прискакал на избирательный участок на коне - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:56 15.03.2024 (обновлено: 21:04 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/gusar-1933366365.html
Житель Ленинградской области прискакал на избирательный участок на коне
Житель Ленинградской области прискакал на избирательный участок на коне - РИА Новости, 15.03.2024
Житель Ленинградской области прискакал на избирательный участок на коне
Житель Ленинградской области пришел голосовать на избирательный участок в гусарском костюме, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:56
2024-03-15T21:04
выборы президента россии — 2024
политика
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Житель Ленинградской области пришел голосовать на избирательный участок в гусарском костюме, сообщил Леноблизбирком. "Вот такой эффектный и галантный избиратель проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Ломоносовского района", - говорится в сообщении. Как сообщила администрация Ломоносовского района, мужчина поздравил с важным событием и других избирателей Оржицкого сельского поселения, а также подарил цветы председателю участковой комиссии. Отмечается, что мужчина был в образе графа Николая Оржицкого. В честь него была названа деревня Оржицы. Идея этого перформанса принадлежит главе администрации поселения, а сотрудники местного Дома культуры помогли воплотить ее в жизнь. "Благородный граф на вороном коне посетил выборы в Оржицах… Неожиданный визит благородной особы подарил местным жителям множество положительных эмоций и ярких фотографий", - сообщает администрация Ломоносовского района. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/khokhulya-1933289308.html
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политика, ленинградская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Ленинградская область, Россия
Житель Ленинградской области прискакал на избирательный участок на коне

Житель Ленинградской области в костюме гусара прискакал голосовать на коне

© Фото : #ИЗБИРКОМ47/TelegramЖитель Ленинградской области пришел голосовать на избирательный участок в гусарском костюм
Житель Ленинградской области пришел голосовать на избирательный участок в гусарском костюм - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : #ИЗБИРКОМ47/Telegram
Житель Ленинградской области пришел голосовать на избирательный участок в гусарском костюм
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Житель Ленинградской области пришел голосовать на избирательный участок в гусарском костюме, сообщил Леноблизбирком.
"Вот такой эффектный и галантный избиратель проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Ломоносовского района", - говорится в сообщении.
Как сообщила администрация Ломоносовского района, мужчина поздравил с важным событием и других избирателей Оржицкого сельского поселения, а также подарил цветы председателю участковой комиссии.
Отмечается, что мужчина был в образе графа Николая Оржицкого. В честь него была названа деревня Оржицы. Идея этого перформанса принадлежит главе администрации поселения, а сотрудники местного Дома культуры помогли воплотить ее в жизнь.
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"Благородный граф на вороном коне посетил выборы в Оржицах… Неожиданный визит благородной особы подарил местным жителям множество положительных эмоций и ярких фотографий", - сообщает администрация Ломоносовского района.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЛенинградская областьРоссия
 
 
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