https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933246831.html
Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год
Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год - РИА Новости, 15.03.2024
Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год
Долгожительница из Волховского района Ленинградской области Антонина Сорокина, которой исполнился 101 год, пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:56
2024-03-15T14:56
2024-03-15T15:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Долгожительница из Волховского района Ленинградской области Антонина Сорокина, которой исполнился 101 год, пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии. "На выборах президента России проголосовал самый пожилой избиратель в Волховском районе. Антонина Никифоровна Сорокина, несмотря на свой почтенный возраст (а ей, на минуточку, исполнился 101 год) лично пришла на участок в деревне Иссад", - сообщает пресс-служба. По данным областного избиркома, Антонина Никифоровна впервые проголосовала в 30-е годы прошлого века. "Выбрать достойного кандидата должен каждый! Мой голос, ваши голоса — важны, кто бы что ни говорил", - приводит слова долгожительницы пресс-служба. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933239329.html
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политика, россия, ленинградская область, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ленинградская область, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год
Жительница Ленинградской области в 101 год лично проголосовала на выборах