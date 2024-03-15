https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933246831.html

Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год

Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год - РИА Новости, 15.03.2024

Жительница Ленинградской области проголосовала на выборах в 101 год

Долгожительница из Волховского района Ленинградской области Антонина Сорокина, которой исполнился 101 год, пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:56

2024-03-15T14:56

2024-03-15T15:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ленинградская область

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933269015_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_ca2797c052cdd5d397b728fc2aa0880b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Долгожительница из Волховского района Ленинградской области Антонина Сорокина, которой исполнился 101 год, пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии. "На выборах президента России проголосовал самый пожилой избиратель в Волховском районе. Антонина Никифоровна Сорокина, несмотря на свой почтенный возраст (а ей, на минуточку, исполнился 101 год) лично пришла на участок в деревне Иссад", - сообщает пресс-служба. По данным областного избиркома, Антонина Никифоровна впервые проголосовала в 30-е годы прошлого века. "Выбрать достойного кандидата должен каждый! Мой голос, ваши голоса — важны, кто бы что ни говорил", - приводит слова долгожительницы пресс-служба. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933239329.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933225223.html

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, ленинградская область, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф