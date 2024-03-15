https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933246035.html

Рогов проголосовал на выборах на Запорожской АЭС

Рогов проголосовал на выборах на Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.03.2024

Рогов проголосовал на выборах на Запорожской АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:51

2024-03-15T14:51

2024-03-15T14:54

выборы президента россии — 2024

политика

запорожская аэс

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e007836bc01c9773f5f3a172fd0c8326.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на выборах президента РФ проголосовал на Запорожской АЭС как одном из символов возвращения региона в состав России. "Сегодня знаковый для Запорожской области день. Наш регион впервые вместе со всей Россией выбирает президента. Для жителей Запорожской области это настоящий праздник. Лично я проголосовал на Запорожской АЭС как одном из символов возвращения нашего региона на свою историческую родину – в Россию", - сказал Рогов РИА Новости. Он подчеркнул, что голосовал через свой телефон с помощью системы дистанционного электронного голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, запорожская аэс, цик рф