https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933152132.html

В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование

В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование

В Белгороде из-за ракетной опасности пришедшие голосовать люди вынуждены были покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:01

2024-03-15T11:01

2024-03-15T11:01

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Белгороде из-за ракетной опасности пришедшие голосовать люди вынуждены были покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие, сообщил РИА Новости очевидец. После отмены ракетной опасности белгородцы вернулись на избирательный участок и продолжили голосовать. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в 8.10 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 14 минут отменили тревогу. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, белгород, белгородский район, происшествия, россия