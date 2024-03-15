https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933152132.html
В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование
В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование
В Белгороде из-за ракетной опасности пришедшие голосовать люди вынуждены были покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:01
2024-03-15T11:01
2024-03-15T11:01
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Белгороде из-за ракетной опасности пришедшие голосовать люди вынуждены были покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие, сообщил РИА Новости очевидец. После отмены ракетной опасности белгородцы вернулись на избирательный участок и продолжили голосовать. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в 8.10 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 14 минут отменили тревогу. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Россия
В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование
В Белгороде из-за ракетной опасности прерывалось голосование на участке