https://ria.ru/20240315/gerb-1933265320.html
Президент Казахстана допустил возможность смены герба
Президент Казахстана допустил возможность смены герба - РИА Новости, 15.03.2024
Президент Казахстана допустил возможность смены герба
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность смены государственного герба республики, отметив, что в нынешнем "присутствуют эклектика и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:34
2024-03-15T15:34
2024-03-15T15:35
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казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность смены государственного герба республики, отметив, что в нынешнем "присутствуют эклектика и признаки советской эпохи", а также предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз государственного символа. "В отношении государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана", - сказал Токаев на заседании Национального курултая. Президент напомнил, что в прошлом году на съезде говорил, что необходимо систематизировать и привести к единому стандарту символики городов и областей Казахстана. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Государственный герб Республики Казахстан был утвержден 4 июня 1992 года. В центре на голубом фоне размещено изображение шанырака - верхней сводчатой части юрты, от которого во все стороны расходятся каркасные опоры кочевого жилища. Слева и справа от шанырака расположены мифические крылатые кони-тулпары, а наверху посередине размещена пятиконечная звезда. Все изображения выполнены в золотом цвете. В нижней части герба приводится название страны, с ноября 2018 года оно пишется латинскими буквами.
https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана допустил возможность смены герба
Токаев допустил возможную смену герба Казахстана из-за признаков советской эпохи
АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность смены государственного герба республики, отметив, что в нынешнем "присутствуют эклектика и признаки советской эпохи", а также предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз государственного символа.
"В отношении государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана", - сказал Токаев на заседании Национального курултая.
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Президент напомнил, что в прошлом году на съезде говорил, что необходимо систематизировать и привести к единому стандарту символики городов и областей Казахстана. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны.
Государственный герб Республики Казахстан был утвержден 4 июня 1992 года. В центре на голубом фоне размещено изображение шанырака - верхней сводчатой части юрты, от которого во все стороны расходятся каркасные опоры кочевого жилища. Слева и справа от шанырака расположены мифические крылатые кони-тулпары, а наверху посередине размещена пятиконечная звезда. Все изображения выполнены в золотом цвете. В нижней части герба приводится название страны, с ноября 2018 года оно пишется латинскими буквами.
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