https://ria.ru/20240315/flot-1933210661.html

В Крыму предложили запомнить признание генсека НАТО в атаках на ЧФ

В Крыму предложили запомнить признание генсека НАТО в атаках на ЧФ - РИА Новости, 15.03.2024

В Крыму предложили запомнить признание генсека НАТО в атаках на ЧФ

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил сохранить заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об украинских атаках на корабли Черноморского... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:28

2024-03-15T13:28

2024-03-15T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

владимир константинов

республика крым

россия

черноморский флот вмф россии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил сохранить заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об украинских атаках на корабли Черноморского флота как свидетельские показания для будущего трибунала над "поджигателями войны". Ранее Столтенберг признал, что Украина использовала против Черноморского флота поставленные альянсом ракеты. По его словам, ВСУ якобы смогли "отбросить российский Черноморский флот", а также "обеспечить открытие коридора из Одессы". "В принципе, ничего нового для нас в этом сообщении нет. Разве что такое публичное признание можно занести в банк свидетельских показаний для будущего трибунала над поджигателями войны на Украине. Мы прекрасно осознаем, что наш флот борется с НАТО, а не с мифическими ВМС мифической Украины", - сказал Константинов РИА Новости. При этом он посоветовал Столтенбергу не рассчитывать быть на трибунале только в качестве свидетеля. "Он наговорил уже на вполне реальный срок, несмотря на всю бесполезность его как функционера и отсутствие у него каких-либо рычагов влияния на ситуацию", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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