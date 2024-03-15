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Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:10 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/feyki-1933156900.html
Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР
Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР - РИА Новости, 15.03.2024
Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР
Угрозы и ложные сообщения о готовящихся терактах фиксируются в ДНР, но сорвать и дискредитировать проходящие в регионе выборы президента России не удастся, меры РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:10
2024-03-15T11:10
выборы президента россии — 2024
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Угрозы и ложные сообщения о готовящихся терактах фиксируются в ДНР, но сорвать и дискредитировать проходящие в регионе выборы президента России не удастся, меры безопасности будут усилены, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Более половины избирателей проголосовали досрочно, и значит риск скопления людей непосредственно на участках заметно уменьшился. Тем не менее, угрозы безопасности остаются, растет информационное давление путем распространения фейков, фиксируем особенно активно сегодня ночью и с утра. Также это угрозы, ложные сообщения о готовящихся терактах и тому подобное", - сказал Пушилин в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. "Враг пытается любыми доступными средствами решить задачу срыва и дискредитации наших выборов. Но понятно, что сорвать и дискредитировать не удастся никак, потому что жители Донбасса свой выбор сделали давно и сейчас его еще раз подтверждают", - подчеркнул глава ДНР. По его словам, меры безопасности будут усилены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Выборы президента России — 2024, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР

Пушилин: фиксируются угрозы и фейки о готовящихся терактах, но выборы не сорвать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Угрозы и ложные сообщения о готовящихся терактах фиксируются в ДНР, но сорвать и дискредитировать проходящие в регионе выборы президента России не удастся, меры безопасности будут усилены, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Более половины избирателей проголосовали досрочно, и значит риск скопления людей непосредственно на участках заметно уменьшился. Тем не менее, угрозы безопасности остаются, растет информационное давление путем распространения фейков, фиксируем особенно активно сегодня ночью и с утра. Также это угрозы, ложные сообщения о готовящихся терактах и тому подобное", - сказал Пушилин в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ.
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"Враг пытается любыми доступными средствами решить задачу срыва и дискредитации наших выборов. Но понятно, что сорвать и дискредитировать не удастся никак, потому что жители Донбасса свой выбор сделали давно и сейчас его еще раз подтверждают", - подчеркнул глава ДНР. По его словам, меры безопасности будут усилены.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
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