https://ria.ru/20240315/feyki-1933156900.html

Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР

Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР - РИА Новости, 15.03.2024

Пушилин сообщил о фиксации фейков о готовящихся терактах в ДНР

Угрозы и ложные сообщения о готовящихся терактах фиксируются в ДНР, но сорвать и дискредитировать проходящие в регионе выборы президента России не удастся, меры РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:10

2024-03-15T11:10

2024-03-15T11:10

выборы президента россии — 2024

безопасность

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Угрозы и ложные сообщения о готовящихся терактах фиксируются в ДНР, но сорвать и дискредитировать проходящие в регионе выборы президента России не удастся, меры безопасности будут усилены, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Более половины избирателей проголосовали досрочно, и значит риск скопления людей непосредственно на участках заметно уменьшился. Тем не менее, угрозы безопасности остаются, растет информационное давление путем распространения фейков, фиксируем особенно активно сегодня ночью и с утра. Также это угрозы, ложные сообщения о готовящихся терактах и тому подобное", - сказал Пушилин в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. "Враг пытается любыми доступными средствами решить задачу срыва и дискредитации наших выборов. Но понятно, что сорвать и дискредитировать не удастся никак, потому что жители Донбасса свой выбор сделали давно и сейчас его еще раз подтверждают", - подчеркнул глава ДНР. По его словам, меры безопасности будут усилены. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин