https://ria.ru/20240315/delo-1933385080.html

В Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка

В Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка - РИА Новости, 15.03.2024

В Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка

Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:28

2024-03-15T22:28

2024-03-15T22:28

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, из-за чего загорелась его вывеска, сообщил городской главк СК РФ. Как сообщал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет, уточнял он. По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов, отмечает ГСУСК. "Главным следственным управлением... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий) в отношении 22-летней женщины", – говорится в сообщении. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрания меры пресечения.

https://radiosputnik.ru/20240315/urny-1933332245.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)