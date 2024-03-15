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В Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка
В Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка - РИА Новости, 15.03.2024
В Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка
Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:28
2024-03-15T22:28
2024-03-15T22:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, из-за чего загорелась его вывеска, сообщил городской главк СК РФ. Как сообщал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет, уточнял он. По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов, отмечает ГСУСК. "Главным следственным управлением... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий) в отношении 22-летней женщины", – говорится в сообщении. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрания меры пресечения.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка
СК: в Петербурге завели дело после попытки поджога избирательного участка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, из-за чего загорелась его вывеска, сообщил городской главк
СК РФ.
Как сообщал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет, уточнял он.
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По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов, отмечает ГСУСК.
"Главным следственным управлением... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий) в отношении 22-летней женщины", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрания меры пресечения.
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