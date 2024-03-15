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В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для голосования

В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для голосования - РИА Новости, 15.03.2024

В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для голосования

Женщина подожгла урну для бюллетеней на избирательном участке в городе Иваново, возбуждено дело, сообщило СУСК по Ивановской области. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:08

2024-03-15T21:08

2024-03-15T22:39

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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Женщина подожгла урну для бюллетеней на избирательном участке в городе Иваново, возбуждено дело, сообщило СУСК по Ивановской области."В Иванове возбуждено дело по факту происшествия на избирательном участке", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).По данным следствия, в пятницу женщина 1951 года рождения, находясь на одном из избирательных участков в городе Иваново, подожгла урну для бюллетеней. Сейчас она доставлена в подразделение СК для проведения следственных действий.Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.Как сообщила в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона, инцидент произошел на участке №93 в городе Иваново. Отмечается, что женщина, "находясь под влиянием угроз мошенников, плеснула легковоспламеняющуюся жидкость в стационарный ящик и подожгла ее".Возгорание удалось оперативно потушить, уточняет облизбирком. После проведения следственных действий бюллетени были переданы избирательной комиссии для упаковки в сейф-пакет, который будет вскрыт при подсчете голосов.Как позднее сообщило УМВД по региону, задержанной оказалась местная жительница."Ранее она стала жертвой мошенников, которым передала больше двух миллионов рублей", - отмечает ивановская полиция в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240315/delo-1933333773.html

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