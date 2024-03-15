https://ria.ru/20240315/delo-1933342299.html

В Югре завели уголовное дело после попытки поджога ящика для голосования

В Югре завели уголовное дело после попытки поджога ящика для голосования - РИА Новости, 15.03.2024

В Югре завели уголовное дело после попытки поджога ящика для голосования

Югорские следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина пыталась поджечь ящик для голосования на одном из избирательных участков в Когалыме,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:16

2024-03-15T19:16

2024-03-15T19:16

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина пыталась поджечь ящик для голосования на одном из избирательных участков в Когалыме, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее окружной избирком сообщил, что женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Бюллетени и технологическое оборудование не повреждено, пострадавших нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении. По данным СУ СК, в настоящее время женщина задержана, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)