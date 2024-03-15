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В Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
В Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
В Москве возбудили уголовное дело против женщины, вылившей красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков, сообщил столичный главк... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:40
2024-03-15T13:40
2024-03-15T14:59
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело против женщины, вылившей красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", — говорится в заявлении.По данным следствия, инцидент произошел в пятницу, 15 марта. Нарушительницу задержали, в ближайшее время ее доставят на допрос в Следственный комитет.Как рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами, комиссия опечатала испорченный ящик, его заменили на другой, голосование на участке продолжается штатно."Далее с произошедшим будет разбираться полиция", — уточнили в ведомстве.Ранее в пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о попытках провокаций во время голосования. По ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились граждане с поддельными аккредитациями СМИ. Помимо этого, поступают звонки от злоумышленников, которые представляются Росгвардией и предупреждают о том, что якобы ведется проверка тревожных кнопок.В Москве избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00. Голосование завершится 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения
Женщина, против которой возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, подошла к урне и, бросив туда свой бюллетень, вылила красящее вещество, кадры случившегося появились в распоряжении РИА Новости. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК России сообщалось о возбуждении уголовного дела после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время она будет доставлена в СК на допрос.
2024-03-15T13:40
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Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Санкт-Петербург, Элла Памфилова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней
СК возбудил дело против женщины, вылившей краску в урну для бюллетеней в Москве