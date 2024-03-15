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В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:33 15.03.2024 (обновлено: 20:16 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/deg-1933346000.html
В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ
В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ
Две трети подавших заявки на дистанционное электронное голосование - более 3 миллиона избирателей - приняли участие в выборах президента РФ, сообщило Минцифры. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:33
2024-03-15T20:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Две трети подавших заявки на дистанционное электронное голосование - более 3 миллиона избирателей - приняли участие в выборах президента РФ, сообщило Минцифры."В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 миллионов человек. Это 65% подавших заявление на Госуслугах и включенных в список избирателей ДЭГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отдать свой голос онлайн можно до 20.00 17 марта."Большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков. Уже к 9.00 по московскому времени проголосовали 20% зарегистрированных на портале пользователей. При этом платформа ДЭГ в течение дня периодически подвергалась кибератакам. Система успешно справилась с нагрузкой. Мы продолжаем контролировать ситуацию", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ

Минцифры: более трех миллионов избирателей проголосовали в электронном виде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Две трети подавших заявки на дистанционное электронное голосование - более 3 миллиона избирателей - приняли участие в выборах президента РФ, сообщило Минцифры.
"В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 миллионов человек. Это 65% подавших заявление на Госуслугах и включенных в список избирателей ДЭГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
Отдать свой голос онлайн можно до 20.00 17 марта.
"Большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков. Уже к 9.00 по московскому времени проголосовали 20% зарегистрированных на портале пользователей. При этом платформа ДЭГ в течение дня периодически подвергалась кибератакам. Система успешно справилась с нагрузкой. Мы продолжаем контролировать ситуацию", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.
В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
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