В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ
Минцифры: более трех миллионов избирателей проголосовали в электронном виде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Две трети подавших заявки на дистанционное электронное голосование - более 3 миллиона избирателей - приняли участие в выборах президента РФ, сообщило Минцифры.
"В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 миллионов человек. Это 65% подавших заявление на Госуслугах и включенных в список избирателей ДЭГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отдать свой голос онлайн можно до 20.00 17 марта.
"Большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков. Уже к 9.00 по московскому времени проголосовали 20% зарегистрированных на портале пользователей. При этом платформа ДЭГ в течение дня периодически подвергалась кибератакам. Система успешно справилась с нагрузкой. Мы продолжаем контролировать ситуацию", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.
В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.