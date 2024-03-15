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В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ

В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024

В выборах президента приняли участие две трети участников ДЭГ

Две трети подавших заявки на дистанционное электронное голосование - более 3 миллиона избирателей - приняли участие в выборах президента РФ, сообщило Минцифры. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:33

2024-03-15T19:33

2024-03-15T20:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Две трети подавших заявки на дистанционное электронное голосование - более 3 миллиона избирателей - приняли участие в выборах президента РФ, сообщило Минцифры."В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 миллионов человек. Это 65% подавших заявление на Госуслугах и включенных в список избирателей ДЭГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отдать свой голос онлайн можно до 20.00 17 марта."Большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков. Уже к 9.00 по московскому времени проголосовали 20% зарегистрированных на портале пользователей. При этом платформа ДЭГ в течение дня периодически подвергалась кибератакам. Система успешно справилась с нагрузкой. Мы продолжаем контролировать ситуацию", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия