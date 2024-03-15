https://ria.ru/20240315/bliny-1933335818.html

Исследование показало самую популярную начинку к блинам

Исследование показало самую популярную начинку к блинам - РИА Новости, 15.03.2024

Исследование показало самую популярную начинку к блинам

Блины - одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и традиционное угощение во время Масленицы, а самой популярной начинкой к ним является сметана,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:53

2024-03-15T18:53

2024-03-15T18:53

общество

россельхозбанк

масленица

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блины - одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и традиционное угощение во время Масленицы, а самой популярной начинкой к ним является сметана, следует из материалов Россельхозбанка (есть у РИА Новости). Банк в марте опросил более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, задав вопрос о предпочтительной начинке для блинов, и как планируется отмечать праздник. "Первое место в рейтинге любимых начинок россияне отдают сметане – 35% голосов. Второе место занимают варенье, джем и мед (23%), на третьем месте – сгущенное молоко или творог (19%)", - говорится в материалах. За мясные начинки (курица, говядина и другие), а также за рыбные (соленая, копченая рыба) проголосовали по 8%, а блины без начинки предпочли 7% опрошенных. Поесть блинов несколько раз в масленичную неделю планируют 33% участников исследования, 28% будут наслаждаться ими только один раз – в последний праздничный день. Самый популярный вариант - есть блины каждый день, такое желание выразили 39% респондентов. Большинство (61%) пекут блины самостоятельно. Но домашнюю готовку выбирают не все: к примеру, пятая часть опрошенных (20%) признались, что будут покупать готовые блины, 14% закажут их в кафе или ресторане, а 5% не едят блины вовсе. Масленица в этом году проходит с 11 по 17 марта. Заметная часть участников исследования (38%) в последний день праздничной недели собирались отправиться на народные гуляния и городские фестивали, 32% хотели провести его дома, 19% - отправиться в специализированный тематический тур, а остальные 11% - пойти в гости к родственникам или друзьям.

https://ria.ru/20240314/bliny-1926854496.html

https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1850944473.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россельхозбанк, масленица