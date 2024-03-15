Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало самую популярную начинку к блинам - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/bliny-1933335818.html
Исследование показало самую популярную начинку к блинам
Исследование показало самую популярную начинку к блинам - РИА Новости, 15.03.2024
Исследование показало самую популярную начинку к блинам
Блины - одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и традиционное угощение во время Масленицы, а самой популярной начинкой к ним является сметана,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:53
2024-03-15T18:53
общество
россельхозбанк
масленица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886835001_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_78e31c9d7538760de82cb7b67f8287ef.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блины - одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и традиционное угощение во время Масленицы, а самой популярной начинкой к ним является сметана, следует из материалов Россельхозбанка (есть у РИА Новости). Банк в марте опросил более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, задав вопрос о предпочтительной начинке для блинов, и как планируется отмечать праздник. "Первое место в рейтинге любимых начинок россияне отдают сметане – 35% голосов. Второе место занимают варенье, джем и мед (23%), на третьем месте – сгущенное молоко или творог (19%)", - говорится в материалах. За мясные начинки (курица, говядина и другие), а также за рыбные (соленая, копченая рыба) проголосовали по 8%, а блины без начинки предпочли 7% опрошенных. Поесть блинов несколько раз в масленичную неделю планируют 33% участников исследования, 28% будут наслаждаться ими только один раз – в последний праздничный день. Самый популярный вариант - есть блины каждый день, такое желание выразили 39% респондентов. Большинство (61%) пекут блины самостоятельно. Но домашнюю готовку выбирают не все: к примеру, пятая часть опрошенных (20%) признались, что будут покупать готовые блины, 14% закажут их в кафе или ресторане, а 5% не едят блины вовсе. Масленица в этом году проходит с 11 по 17 марта. Заметная часть участников исследования (38%) в последний день праздничной недели собирались отправиться на народные гуляния и городские фестивали, 32% хотели провести его дома, 19% - отправиться в специализированный тематический тур, а остальные 11% - пойти в гости к родственникам или друзьям.
https://ria.ru/20240314/bliny-1926854496.html
https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1850944473.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886835001_108:71:2744:2048_1920x0_80_0_0_60c356e2ab97b7bcedde1377b2d80f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россельхозбанк, масленица
Общество, Россельхозбанк, Масленица
Исследование показало самую популярную начинку к блинам

Россельхозбанк: в качестве начинки к блинам большинство россиян любят сметану

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Блины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Блины - одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и традиционное угощение во время Масленицы, а самой популярной начинкой к ним является сметана, следует из материалов Россельхозбанка (есть у РИА Новости).
Банк в марте опросил более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, задав вопрос о предпочтительной начинке для блинов, и как планируется отмечать праздник. "Первое место в рейтинге любимых начинок россияне отдают сметане – 35% голосов. Второе место занимают варенье, джем и мед (23%), на третьем месте – сгущенное молоко или творог (19%)", - говорится в материалах. За мясные начинки (курица, говядина и другие), а также за рыбные (соленая, копченая рыба) проголосовали по 8%, а блины без начинки предпочли 7% опрошенных.
Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
14 марта, 16:30
Поесть блинов несколько раз в масленичную неделю планируют 33% участников исследования, 28% будут наслаждаться ими только один раз – в последний праздничный день. Самый популярный вариант - есть блины каждый день, такое желание выразили 39% респондентов.
Большинство (61%) пекут блины самостоятельно. Но домашнюю готовку выбирают не все: к примеру, пятая часть опрошенных (20%) признались, что будут покупать готовые блины, 14% закажут их в кафе или ресторане, а 5% не едят блины вовсе.
Масленица в этом году проходит с 11 по 17 марта. Заметная часть участников исследования (38%) в последний день праздничной недели собирались отправиться на народные гуляния и городские фестивали, 32% хотели провести его дома, 19% - отправиться в специализированный тематический тур, а остальные 11% - пойти в гости к родственникам или друзьям.
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Масленица в Москве-2024: мероприятия и основные локации
13 марта, 12:26
 
ОбществоРоссельхозбанкМасленица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала