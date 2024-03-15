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Басков проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:51 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/baskov-1933349594.html
Басков проголосовал на выборах президента России
Басков проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Басков проголосовал на выборах президента России
Народный артист России, певец Николай Басков сообщил, что проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:51
2024-03-15T19:51
выборы президента россии — 2024
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николай басков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Народный артист России, певец Николай Басков сообщил, что проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Я проголосовал! А ты?" - написал артист в своем Instagram* на фоне скриншота с сайта ДЭГ. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240315/timati-1933270322.html
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политика, россия, москва, николай басков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Николай Басков
Басков проголосовал на выборах президента России

Басков проголосовал на выборах президента России с помощью системы ДЭГ

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Николай Басков
Николай Басков
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Николай Басков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Народный артист России, певец Николай Басков сообщил, что проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
"Я проголосовал! А ты?" - написал артист в своем Instagram* на фоне скриншота с сайта ДЭГ.
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Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваНиколай Басков
 
 
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