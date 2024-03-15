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Памфилова рассказала о серьезной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения

Памфилова рассказала о серьезной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения - РИА Новости, 15.03.2024

Памфилова рассказала о серьезной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения

Серьезная DDoS-атака зафиксирована на систему видеонаблюдения на избирательных участках, благодаря оперативным решениям она была нейтрализована, сообщила глава... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:32

2024-03-15T16:32

2024-03-15T16:42

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россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Серьезная DDoS-атака зафиксирована на систему видеонаблюдения на избирательных участках, благодаря оперативным решениям она была нейтрализована, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."На самом деле мы уже пережили серьезнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения. То, о чем я предупреждала", - сказала она в информцентре ЦИК РФ."Действительно, очень серьезная атака была. Хорошо, мы подстраховались. То есть они не пробили", - добавила Памфилова.По ее словам, эта атака привела "к краткосрочной недоступности для части пользователей"."Были приняты оперативные решения, атака была нейтрализована", - сказала глава ЦИК РФ.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T16:32 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, элла памфилова, цик рф