https://ria.ru/20240315/antonov-1933386496.html

"Перебежчики" не смогут сорвать голосование в США, заявил Антонов

"Перебежчики" не смогут сорвать голосование в США, заявил Антонов - РИА Новости, 15.03.2024

"Перебежчики" не смогут сорвать голосование в США, заявил Антонов

"Перебежчики" из РФ не смогут помешать голосованию в США на выборах президента России, заявил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:35

2024-03-15T22:35

2024-03-15T22:35

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. "Перебежчики" из РФ не смогут помешать голосованию в США на выборах президента России, заявил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Русофобские проявления в США продолжают множиться, "подпитываться" не только местным официозом, но и представителями рособщины, в первую очередь из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают "режим Зеленского". Большинство из них на крючке ФБР или других американских спецслужб. За подачку или разрешение жить здесь на законных основаниях готовы оболгать и предать", - заявил Антонов. По его словам, "местные пропагандисты пытаются посеять семена раздора в среде наших соотечественников, сформировать у них сомнения в правильности стратегического курса России". "Основная цель сегодня – предстоящие выборы президента Российской Федерации. Задача ясна: если не сорвать ход голосования, то как минимум омрачить работу наших дипломатов. Постараться нарушить электоральный процесс. Внести в него элемент "шоу". Но спешу заверить, им это не удастся", - сказал Антонов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933384326.html

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в мире, россия, сша, анатолий антонов, николай харитонов, фбр