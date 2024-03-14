https://ria.ru/20240314/zaes-1933029248.html

Россия распространила в МАГАТЭ информацию об украинской атаке на ЗАЭС

Россия распространила в МАГАТЭ информацию об украинской атаке на ЗАЭС - РИА Новости, 14.03.2024

Россия распространила в МАГАТЭ информацию об украинской атаке на ЗАЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:14

2024-03-14T18:14

2024-03-14T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

россия

вооруженные силы украины

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

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ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об атаке украинской стороны на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), государства-члены МАГАТЭ тоже ее получили, заявил РИА Новости постпред РФ Михаил Ульянов.Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.Как уточнил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС."Как только эта информация дошла до постпредства России в Вене, мы немедленно распространили в МАГАТЭ так называемый информационный циркуляр, где изложили ход событий, приложили карту, из которой ясно, где произошел взрыв, связались с секретариатом агентства и напомнили им, что коллеги из МАГАТЭ должны как-то отреагировать на это очень опасное событие", - сказал дипломат.Он добавил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси всегда уделяет повышенное внимание вопросу энергоснабжения станции. По словам дипломата, в этих действиях украинской стороны Россия видит как минимум нарушение четырех из семи базовых принципов обеспечения безопасности атомных станций в условиях вооруженного конфликта, которые Гросси сформулировал в начале марта 2022 года."Наш циркуляр распространен, каждое государство-член МАГАТЭ его получило, теперь посмотрим, как отреагирует на эти события секретариат МАГАТЭ. Мы рекомендовали им не затягивать с реакцией, тем более что находящихся на станции экспертов агентства свозили на место происшествия, чтобы они отфиксировали факт взрыва", - пояснил Ульянов. По его словам, "по-хорошему, конечно, МАГАТЭ должно назвать виновную сторону в этом происшествии, но пока что ни разу не называли"."Всегда находятся какие-то предлоги, чтобы не называть вещи своими именами", - отметил собеседник РИА Новости.По его словам, произошедшее является очень тревожным и опасным событием. "Потому что на складе находится огромное количество дизельного топлива, необходимого для аварийной работы дизель-генераторов, которые запускаются в том случае, если линии электроснабжения АЭС выходят из строя. Станция не может существовать без электроснабжения. Это может быстро привести к аварийной ситуации. Именно поэтому и был создан нами большой запас топлива. К счастью, он остался в сохранности, никто не пострадал, но это еще раз говорит, насколько опасны действия украинской стороны", - уточнил дипломат.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, магатэ, россия, вооруженные силы украины, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси