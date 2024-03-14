https://ria.ru/20240314/zaes-1933029248.html
Россия распространила в МАГАТЭ информацию об украинской атаке на ЗАЭС
Россия распространила в МАГАТЭ информацию об украинской атаке на ЗАЭС - РИА Новости, 14.03.2024
Россия распространила в МАГАТЭ информацию об украинской атаке на ЗАЭС
Постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:14
2024-03-14T18:14
2024-03-14T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
россия
вооруженные силы украины
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_aab247df323c57e42ece00ba53686b18.jpg
ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об атаке украинской стороны на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), государства-члены МАГАТЭ тоже ее получили, заявил РИА Новости постпред РФ Михаил Ульянов.Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.Как уточнил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС."Как только эта информация дошла до постпредства России в Вене, мы немедленно распространили в МАГАТЭ так называемый информационный циркуляр, где изложили ход событий, приложили карту, из которой ясно, где произошел взрыв, связались с секретариатом агентства и напомнили им, что коллеги из МАГАТЭ должны как-то отреагировать на это очень опасное событие", - сказал дипломат.Он добавил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси всегда уделяет повышенное внимание вопросу энергоснабжения станции. По словам дипломата, в этих действиях украинской стороны Россия видит как минимум нарушение четырех из семи базовых принципов обеспечения безопасности атомных станций в условиях вооруженного конфликта, которые Гросси сформулировал в начале марта 2022 года."Наш циркуляр распространен, каждое государство-член МАГАТЭ его получило, теперь посмотрим, как отреагирует на эти события секретариат МАГАТЭ. Мы рекомендовали им не затягивать с реакцией, тем более что находящихся на станции экспертов агентства свозили на место происшествия, чтобы они отфиксировали факт взрыва", - пояснил Ульянов. По его словам, "по-хорошему, конечно, МАГАТЭ должно назвать виновную сторону в этом происшествии, но пока что ни разу не называли"."Всегда находятся какие-то предлоги, чтобы не называть вещи своими именами", - отметил собеседник РИА Новости.По его словам, произошедшее является очень тревожным и опасным событием. "Потому что на складе находится огромное количество дизельного топлива, необходимого для аварийной работы дизель-генераторов, которые запускаются в том случае, если линии электроснабжения АЭС выходят из строя. Станция не может существовать без электроснабжения. Это может быстро привести к аварийной ситуации. Именно поэтому и был создан нами большой запас топлива. К счастью, он остался в сохранности, никто не пострадал, но это еще раз говорит, насколько опасны действия украинской стороны", - уточнил дипломат.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, россия, вооруженные силы украины, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Россия, Вооруженные силы Украины, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси
Россия распространила в МАГАТЭ информацию об украинской атаке на ЗАЭС
Ульянов потребовал от МАГАТЭ назвать виновных в атаке на объект Запорожской АЭС
ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об атаке украинской стороны на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), государства-члены МАГАТЭ тоже ее получили, заявил РИА Новости постпред РФ Михаил Ульянов.
Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.
ВСУ уничтожили физическую защиту Запорожской АЭС при отступлении
Как уточнил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС.
"Как только эта информация дошла до постпредства России в Вене, мы немедленно распространили в МАГАТЭ так называемый информационный циркуляр, где изложили ход событий, приложили карту, из которой ясно, где произошел взрыв, связались с секретариатом агентства и напомнили им, что коллеги из МАГАТЭ должны как-то отреагировать на это очень опасное событие", - сказал дипломат.
Он добавил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
всегда уделяет повышенное внимание вопросу энергоснабжения станции. По словам дипломата, в этих действиях украинской стороны Россия видит как минимум нарушение четырех из семи базовых принципов обеспечения безопасности атомных станций в условиях вооруженного конфликта, которые Гросси сформулировал в начале марта 2022 года.
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
"Наш циркуляр распространен, каждое государство-член МАГАТЭ его получило, теперь посмотрим, как отреагирует на эти события секретариат МАГАТЭ. Мы рекомендовали им не затягивать с реакцией, тем более что находящихся на станции экспертов агентства свозили на место происшествия, чтобы они отфиксировали факт взрыва", - пояснил Ульянов. По его словам, "по-хорошему, конечно, МАГАТЭ должно назвать виновную сторону в этом происшествии, но пока что ни разу не называли".
"Всегда находятся какие-то предлоги, чтобы не называть вещи своими именами", - отметил собеседник РИА Новости.
По его словам, произошедшее является очень тревожным и опасным событием. "Потому что на складе находится огромное количество дизельного топлива, необходимого для аварийной работы дизель-генераторов, которые запускаются в том случае, если линии электроснабжения АЭС выходят из строя. Станция не может существовать без электроснабжения. Это может быстро привести к аварийной ситуации. Именно поэтому и был создан нами большой запас топлива. К счастью, он остался в сохранности, никто не пострадал, но это еще раз говорит, насколько опасны действия украинской стороны", - уточнил дипломат.
Ульянов назвал резолюцию Киева по гарантиям ядерной безопасности ничтожной