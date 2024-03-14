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В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post - РИА Новости, 14.03.2024
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12:17 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/wp-1932918617.html
В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post
В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post - РИА Новости, 14.03.2024
В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post, заявил, что иногда уважаемые газеты... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:17
2024-03-14T12:17
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
алексей навальный*
юлия навальная
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post, заявил, что иногда уважаемые газеты публикуют материалы низкого качества и что Кремль такие материалы не читает. "Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы", - сказал Песков, комментируя публикацию в The Washington Post колонки вдовы Алексея Навального Юлии, в которой она призвала не признавать итоги российских выборов. "Нет, мы не читаем такие материалы", - ответил Песков на вопрос журналиста, ознакомились ли с материалом в Кремле и, в частности, сам президент РФ Владимир Путин.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, алексей навальный*, юлия навальная
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Алексей Навальный*, Юлия Навальная
В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post

Песков: иногда даже Washington Post публикует материалы низкого качества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post, заявил, что иногда уважаемые газеты публикуют материалы низкого качества и что Кремль такие материалы не читает.
"Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы", - сказал Песков, комментируя публикацию в The Washington Post колонки вдовы Алексея Навального Юлии, в которой она призвала не признавать итоги российских выборов.
"Нет, мы не читаем такие материалы", - ответил Песков на вопрос журналиста, ознакомились ли с материалом в Кремле и, в частности, сам президент РФ Владимир Путин.
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