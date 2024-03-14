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В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post

В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post - РИА Новости, 14.03.2024

В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального в Washington Post

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post, заявил, что иногда уважаемые газеты... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:17

2024-03-14T12:17

2024-03-14T12:17

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

алексей навальный*

юлия навальная

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post, заявил, что иногда уважаемые газеты публикуют материалы низкого качества и что Кремль такие материалы не читает. "Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы", - сказал Песков, комментируя публикацию в The Washington Post колонки вдовы Алексея Навального Юлии, в которой она призвала не признавать итоги российских выборов. "Нет, мы не читаем такие материалы", - ответил Песков на вопрос журналиста, ознакомились ли с материалом в Кремле и, в частности, сам президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240227/navalnyy-1929819981.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, алексей навальный*, юлия навальная