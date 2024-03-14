https://ria.ru/20240314/vystavka-1933008756.html

Cовет при Минэнерго предложил сделать выставку "Россия" бессрочной

Cовет при Минэнерго предложил сделать выставку "Россия" бессрочной - РИА Новости, 14.03.2024

Cовет при Минэнерго предложил сделать выставку "Россия" бессрочной

Общественный совет при Минэнерго РФ предложил сделать международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ бессрочной, с соответствующей идеей выступил председатель... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:17

2024-03-14T17:17

2024-03-14T17:17

выставка-форум "россия"

россия

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

владимир путин

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Общественный совет при Минэнерго РФ предложил сделать международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ бессрочной, с соответствующей идеей выступил председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, член совета Иван Мохначук. "В рамках выставки наш профсоюз проводит мероприятия, мы стараемся наших людей со всей России возить на ВДНХ. Мне кажется, мы могли бы от общественного совета выступить с предложением в адрес правительства, чтобы сделать выставку постоянно действующей", - сказал он в ходе заседания совета. В то же время ответственный секретарь Общественного совета, гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго Алексей Кулапин посоветовал обратиться с этим предложением в администрацию президента. "Но здесь, чуть опережая события, я бы сказал, что уже есть предложение создать и утвердить рабочую группу по созданию постоянно действующей выставки "Россия" с филиалами в регионах", - добавил Кулапин. Президент РФ Владимир Путин в феврале поручил правительству продлить выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля. Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября и представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240313/folkloriada-1932804753.html

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россия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, выставка-форум "россия", общество