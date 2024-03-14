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Голикова рассказала о повышении выплат за классное руководство для учителей - РИА Новости, 14.03.2024
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18:04 14.03.2024 (обновлено: 18:32 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vyplaty-1933024425.html
Голикова рассказала о повышении выплат за классное руководство для учителей
Голикова рассказала о повышении выплат за классное руководство для учителей - РИА Новости, 14.03.2024
Голикова рассказала о повышении выплат за классное руководство для учителей
Повышение вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогов школ и колледжей охватит более 565 тысяч человек, сообщила вице-премьер России... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:04
2024-03-14T18:32
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татьяна голикова
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Повышение вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогов школ и колледжей охватит более 565 тысяч человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова "Также с 1 марта этого года удвоим с пяти до десяти тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Эта мера затронет свыше 565 тысяч педагогов. Первые выплаты педагоги получат в апреле этого года", - сказала Голикова во время совещания с членами правительства в режиме ВКС. Она отметила, что с сентября текущего года будет введена выплата стимулирующего вознаграждения в размере пяти тысяч рублей для советников по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Свыше 32 тысяч получателей будут включены в эту меру. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.
https://ria.ru/20240304/golikova-1931064580.html
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Голикова рассказала о повышении выплат за классное руководство для учителей

Голикова: повышение выплат за классное руководство охватит 565 тысяч учителей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Повышение вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогов школ и колледжей охватит более 565 тысяч человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова
"Также с 1 марта этого года удвоим с пяти до десяти тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Эта мера затронет свыше 565 тысяч педагогов. Первые выплаты педагоги получат в апреле этого года", - сказала Голикова во время совещания с членами правительства в режиме ВКС.
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Она отметила, что с сентября текущего года будет введена выплата стимулирующего вознаграждения в размере пяти тысяч рублей для советников по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Свыше 32 тысяч получателей будут включены в эту меру.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.
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