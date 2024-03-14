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Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:42 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vybory-1933076801.html
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом - РИА Новости, 14.03.2024
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что попытки помешать выборам президента РФ - бессмысленны, результаты этого голосования разочаруют тех,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:42
2024-03-14T23:42
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что попытки помешать выборам президента РФ - бессмысленны, результаты этого голосования разочаруют тех, кто за рубежом пытается им помешать. "Мы вышли на финишную прямую, когда началось голосование. На мой взгляд, это точно неординарное событие не только для России, но и для мира. Все на это смотрят и думают: а что же получится? Мы считаем, что право принимать решение есть только у народа Российской Федерации… Все эти инсинуации вокруг этих выборов, попытка помешать этим выборам, попытка закрыть избирательные участки за рубежом, попытки атаковать наши избирательные участки в приграничье и в новых субъектах РФ, на мой взгляд, они бессмысленны, потому что народ все равно свое слово скажет, несмотря ни на что... Я думаю, что мы будем пока по итогам этого голосования иметь результат, который их за рубежом разочарует. Но это точка зрения наших людей, нашего народа", - сказал Булаев журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом

Зампред ЦИК Булаев назвал попытки помешать выборам за рубежом бессмысленными

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии на выездном голосовании в день досрочного голосования на выборах президента РФ
Член избирательной комиссии на выездном голосовании в день досрочного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Член избирательной комиссии на выездном голосовании в день досрочного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что попытки помешать выборам президента РФ - бессмысленны, результаты этого голосования разочаруют тех, кто за рубежом пытается им помешать.
"Мы вышли на финишную прямую, когда началось голосование. На мой взгляд, это точно неординарное событие не только для России, но и для мира. Все на это смотрят и думают: а что же получится? Мы считаем, что право принимать решение есть только у народа Российской Федерации… Все эти инсинуации вокруг этих выборов, попытка помешать этим выборам, попытка закрыть избирательные участки за рубежом, попытки атаковать наши избирательные участки в приграничье и в новых субъектах РФ, на мой взгляд, они бессмысленны, потому что народ все равно свое слово скажет, несмотря ни на что... Я думаю, что мы будем пока по итогам этого голосования иметь результат, который их за рубежом разочарует. Но это точка зрения наших людей, нашего народа", - сказал Булаев журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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