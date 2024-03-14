https://ria.ru/20240314/vybory-1933076801.html
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом - РИА Новости, 14.03.2024
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что попытки помешать выборам президента РФ - бессмысленны, результаты этого голосования разочаруют тех,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:42
2024-03-14T23:42
2024-03-14T23:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932446774_0:257:2819:1843_1920x0_80_0_0_b7653b725e77f43199243227d4452a7e.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что попытки помешать выборам президента РФ - бессмысленны, результаты этого голосования разочаруют тех, кто за рубежом пытается им помешать. "Мы вышли на финишную прямую, когда началось голосование. На мой взгляд, это точно неординарное событие не только для России, но и для мира. Все на это смотрят и думают: а что же получится? Мы считаем, что право принимать решение есть только у народа Российской Федерации… Все эти инсинуации вокруг этих выборов, попытка помешать этим выборам, попытка закрыть избирательные участки за рубежом, попытки атаковать наши избирательные участки в приграничье и в новых субъектах РФ, на мой взгляд, они бессмысленны, потому что народ все равно свое слово скажет, несмотря ни на что... Я думаю, что мы будем пока по итогам этого голосования иметь результат, который их за рубежом разочарует. Но это точка зрения наших людей, нашего народа", - сказал Булаев журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932446774_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_f9ad0e6c0a6b87091e1fe4f2fdf692ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Зампред ЦИК осудил попытки помешать выборам за рубежом
Зампред ЦИК Булаев назвал попытки помешать выборам за рубежом бессмысленными
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что попытки помешать выборам президента РФ - бессмысленны, результаты этого голосования разочаруют тех, кто за рубежом пытается им помешать.
"Мы вышли на финишную прямую, когда началось голосование. На мой взгляд, это точно неординарное событие не только для России, но и для мира. Все на это смотрят и думают: а что же получится? Мы считаем, что право принимать решение есть только у народа Российской Федерации… Все эти инсинуации вокруг этих выборов, попытка помешать этим выборам, попытка закрыть избирательные участки за рубежом, попытки атаковать наши избирательные участки в приграничье и в новых субъектах РФ, на мой взгляд, они бессмысленны, потому что народ все равно свое слово скажет, несмотря ни на что... Я думаю, что мы будем пока по итогам этого голосования иметь результат, который их за рубежом разочарует. Но это точка зрения наших людей, нашего народа", - сказал Булаев журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.