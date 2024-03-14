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На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:25 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vybory-1933075120.html
На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России
На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России - РИА Новости, 14.03.2024
На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России
В ЦИК РФ по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ, исполнив гимн России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:25
2024-03-14T23:25
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
россия
камчатка
камчатский край
владислав даванков
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В ЦИК РФ по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ, исполнив гимн России, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы президента рф, россия, камчатка, камчатский край, владислав даванков, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Камчатка, Камчатский край, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России

На Камчатке избирательный участок на выборах президента открыли под гимн России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПеред началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В ЦИК РФ по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ, исполнив гимн России, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФРоссияКамчаткаКамчатский крайВладислав ДаванковСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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