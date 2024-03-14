https://ria.ru/20240314/vybory-1933075120.html
На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России
На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России - РИА Новости, 14.03.2024
На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России
В ЦИК РФ по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ, исполнив гимн России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:25
2024-03-14T23:25
2024-03-14T23:25
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В ЦИК РФ по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ, исполнив гимн России, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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На Камчатке избирательный участок на выборах открыли под гимн России
На Камчатке избирательный участок на выборах президента открыли под гимн России