https://ria.ru/20240314/vybory-1933069530.html
Вкладка "Выборы '24" появилась на главной странице "Дзена"
Вкладка "Выборы '24" появилась на главной странице "Дзена" - РИА Новости, 14.03.2024
Вкладка "Выборы '24" появилась на главной странице "Дзена"
Вкладка "Выборы '24" появилась в топе "Дзена", она расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:34
2024-03-14T22:34
2024-03-14T22:34
выборы президента россии — 2024
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совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вкладка "Выборы '24" появилась в топе "Дзена", она расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Выборы президента РФ. Следите за новостями в Дзене", - указано на главной странице. В этом разделе размещены новости, посвященные выборам президента РФ, из разных регионов. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Вкладка "Выборы '24" появилась на главной странице "Дзена"
Вкладка "Выборы '24" появилась на третьем месте на главной странице "Дзена"