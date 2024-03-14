https://ria.ru/20240314/vybory-1933069530.html

Вкладка "Выборы '24" появилась на главной странице "Дзена"

Вкладка "Выборы '24" появилась на главной странице "Дзена" - РИА Новости, 14.03.2024

Вкладка "Выборы '24" появилась на главной странице "Дзена"

Вкладка "Выборы '24" появилась в топе "Дзена", она расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:34

2024-03-14T22:34

2024-03-14T22:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вкладка "Выборы '24" появилась в топе "Дзена", она расположен на третьем месте после главных и региональных новостей, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Выборы президента РФ. Следите за новостями в Дзене", - указано на главной странице. В этом разделе размещены новости, посвященные выборам президента РФ, из разных регионов. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, совет федерации рф