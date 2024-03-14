https://ria.ru/20240314/vybory-1933041750.html

В ДНР завершилось досрочное голосование на выборах президента

В ДНР завершилось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024

В ДНР завершилось досрочное голосование на выборах президента

В ДНР завершился последний день досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:15

2024-03-14T19:15

2024-03-14T19:54

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

россия

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933049264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae1bd317bca56fb502b9e8f6e99f51df.jpg

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. В ДНР завершился последний день досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. "Мы сегодня работаем уже пятый день. Как видите, люди с предприятий, люди приезжают из институтов, из других городов. Делаем придомовые обходы... Людей очень много желающих… Сегодня последний день досрочного голосования, а 15-го, 16-го и 17-го числа мы будем работать в режиме голосования в помещении на участке... Хочу сказать, что... конечно, людей ожидаем, но очень большой процент уже сделали свой выбор", — рассказала член избирательной комиссии №577 Анна Образцова. В свою очередь избиратели отмечают удобство в организации досрочного голосования. "Это очень удобно, потому что у нас сейчас такое время, когда опасно куда-либо выходить. Подъехали по дому, каждый сделал свой выбор. Старые бабушки, которые не могут далеко пройтись, смогли проголосовать", — сказала Мария. Ранее в среду в центральной избирательной комиссии ДНР сообщили, что предварительная явка на досрочном голосовании на выборах президента России в ДНР превысила 47%. Как сообщал РИА Новости председатель избиркома республики Владимир Высоцкий, досрочное голосование на выборах президента России в ДНР вызвано вопросами обеспечения безопасности. Голосование на отдельных участках началось 25 февраля 2024 года и проводилось на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Полномасштабное досрочное голосование в республике стартовало 10 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Очень много желающих". В ДНР завершилось досрочное голосование на выборах президента В ДНР завершился последний день досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-14T19:15 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, совет федерации рф, политика