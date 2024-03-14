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Памфилова назвала различие между выборами в России и на Западе
Памфилова назвала различие между выборами в России и на Западе - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова назвала различие между выборами в России и на Западе
Выборы в России, в отличие от многих западных стран, прямые и демократические, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:47
2024-03-14T11:47
2024-03-14T11:47
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выборы в России, в отличие от многих западных стран, прямые и демократические, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Памфилова во время доклада обратила внимание, что некоторые западные организации прямо заявляют о "свержении власти в нашей стране". "Ну, извините, пусть мечтают об этом. У нас выборы, в отличие от многих западных стран, прямые, демократические", - добавила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова назвала различие между выборами в России и на Западе
Памфилова: в России, в отличие от стран Запада, выборы прямые и демократические
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выборы в России, в отличие от многих западных стран, прямые и демократические, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Памфилова во время доклада обратила внимание, что некоторые западные организации прямо заявляют о "свержении власти в нашей стране". "Ну, извините, пусть мечтают об этом. У нас выборы, в отличие от многих западных стран, прямые, демократические", - добавила она.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.