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Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах

Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах - РИА Новости, 14.03.2024

Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах

Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около 2 миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования, сообщила председатель Центризбиркома... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:09

2024-03-14T11:09

2024-03-14T11:10

выборы президента россии — 2024

политика

россия

цик рф

элла памфилова

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около 2 миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Вы знаете, страна огромная, есть много труднодоступных у нас мест, отдаленных мест, поэтому вот оно и проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в эти дни голосования в плаваниях, в четырех новых субъектах, в ряде пограничных с ними регионах. Всего на сегодняшний день досрочно проголосовали около 2 миллионов избирателей. Сегодня у нас последний день, когда, естественно, проводится досрочное голосование, завтра уже идет основное", - отметила Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, цик рф, элла памфилова, выборы президента рф