https://ria.ru/20240314/vybory-1932838781.html
Путин заявил о ценности каждого голоса на выборах
Путин заявил о ценности каждого голоса на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
Путин заявил о ценности каждого голоса на выборах
На выборах президента России каждый голос значим и ценен, важно в ближайшие три дня голосования реализовать свое избирательное право и подтвердить сплоченность, РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:56
2024-03-14T00:56
2024-03-14T01:56
выборы президента россии — 2024
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. На выборах президента России каждый голос значим и ценен, важно в ближайшие три дня голосования реализовать свое избирательное право и подтвердить сплоченность, заявил в обращении к россиянам, показанном в эфире Первого канала, действующий глава государства Владимир Путин. "Дорогие друзья, все мы — многонациональный народ России — одна большая семья, мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы все сделаем так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами — своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", — сказал Путин.Глава государства также добавил, что Россия — большая страна, и в каждом городе, поселке, селе откроются избирательные участки. Как отметил президент, необходимо подтвердить решимость вмести идти вперед и нашу сплоченность. Путин заявил, что каждый голос ценен и значим. Российский лидер призвал граждан реализовать свое избирательное право в предстоящие три дня.Путин подчеркнул, что итоги президентских выборов повлияют на развитие России в ближайшие годы. Глава государства назвал ближайшее голосование на выборах крайне ответственным событием.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Путин заявил о ценности каждого голоса на выборах
Путин призвал россиян проголосовать на президентских выборах
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости.
На выборах президента России каждый голос значим и ценен, важно в ближайшие три дня голосования реализовать свое избирательное право и подтвердить сплоченность, заявил в обращении к россиянам, показанном в эфире
Первого канала, действующий глава государства Владимир Путин.
"Дорогие друзья, все мы — многонациональный народ России — одна большая семья, мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы все сделаем так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами — своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", — сказал Путин.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Глава государства также добавил, что Россия — большая страна, и в каждом городе, поселке, селе откроются избирательные участки. Как отметил президент, необходимо подтвердить решимость вмести идти вперед и нашу сплоченность. Путин заявил, что каждый голос ценен и значим. Российский лидер призвал граждан реализовать свое избирательное право в предстоящие три дня.
Путин подчеркнул, что итоги президентских выборов повлияют на развитие России в ближайшие годы. Глава государства назвал ближайшее голосование на выборах крайне ответственным событием.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой