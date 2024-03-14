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В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:15 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vyborami-1933074225.html
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента - РИА Новости, 14.03.2024
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента
Центральная избирательная комиссия России открыла видеостену, на которой доступна трансляция 192 избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:15
2024-03-14T23:15
выборы президента россии — 2024
политика
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элла памфилова
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России открыла видеостену, на которой доступна трансляция 192 избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости. "Позвольте мне запустить этот процесс. Так символически мы даем старт, начало исторической президентской кампании, равной по значимости которой в истории новой России еще не было", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе открытия видеостены. Экраны, расположенные в атриуме Центризбиркома, будут транслировать 192 участка для голосования на выборах президента России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента

В ЦИК открыли видеостену для трансляции выборов на 192 избирательных участках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России открыла видеостену, на которой доступна трансляция 192 избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости.
"Позвольте мне запустить этот процесс. Так символически мы даем старт, начало исторической президентской кампании, равной по значимости которой в истории новой России еще не было", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе открытия видеостены.
Экраны, расположенные в атриуме Центризбиркома, будут транслировать 192 участка для голосования на выборах президента России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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