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В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента - РИА Новости, 14.03.2024
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента
Центральная избирательная комиссия России открыла видеостену, на которой доступна трансляция 192 избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:15
2024-03-14T23:15
2024-03-14T23:15
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России открыла видеостену, на которой доступна трансляция 192 избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости. "Позвольте мне запустить этот процесс. Так символически мы даем старт, начало исторической президентской кампании, равной по значимости которой в истории новой России еще не было", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе открытия видеостены. Экраны, расположенные в атриуме Центризбиркома, будут транслировать 192 участка для голосования на выборах президента России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за выборами президента
В ЦИК открыли видеостену для трансляции выборов на 192 избирательных участках