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Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ
Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 14.03.2024
Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ
В рядах ВСУ не осталось опытных военных, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:02
2024-03-14T17:02
2024-03-14T17:48
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В рядах ВСУ не осталось опытных военных, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украинская армия обладала опытом, но они все мертвы. Люди, которые сражаются сейчас — это те, кто не прошел никакой подготовки, они не знают, как использовать оборудование. Поэтому даже если они участвуют в одних и тех же битвах, вы не можете сравнивать их с русскими", — отметил он.По словам экс-разведчика, сейчас Россия обладает самой опытной в мире армией. Он пояснил, что ее войска участвовали в крупномасштабных наземных боях."Их войска состоят из ветеранов, у них есть соответствующий опыт, ответственное руководство", — резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html
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россия, украина, киев, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ
Риттер: все опытные солдаты ВСУ уже мертвы