https://ria.ru/20240314/vsu-1933003734.html

Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ

Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 14.03.2024

Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ

В рядах ВСУ не осталось опытных военных, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:02

2024-03-14T17:02

2024-03-14T17:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В рядах ВСУ не осталось опытных военных, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украинская армия обладала опытом, но они все мертвы. Люди, которые сражаются сейчас — это те, кто не прошел никакой подготовки, они не знают, как использовать оборудование. Поэтому даже если они участвуют в одних и тех же битвах, вы не можете сравнивать их с русскими", — отметил он.По словам экс-разведчика, сейчас Россия обладает самой опытной в мире армией. Он пояснил, что ее войска участвовали в крупномасштабных наземных боях."Их войска состоят из ветеранов, у них есть соответствующий опыт, ответственное руководство", — резюмировал Риттер.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины