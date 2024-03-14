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На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле - РИА Новости, 14.03.2024
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15:23 14.03.2024 (обновлено: 16:03 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vsu-1932975532.html
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле - РИА Новости, 14.03.2024
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле
На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:23
2024-03-14T16:03
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*."Потеря, &lt;…&gt; у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной Танцор", — говорится в некрологе.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле

На Украине ликвидировали солдата ВСУ, желавшего станцевать на крыше Мавзолея

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*.
"Потеря, <…> у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной Танцор", — говорится в некрологе.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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