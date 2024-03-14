https://ria.ru/20240314/vsu-1932975532.html
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле - РИА Новости, 14.03.2024
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле
На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:23
2024-03-14T15:23
2024-03-14T16:03
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885527801_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_c2e0a5ac052342d50ff105ee075d8db1.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*."Потеря, <…> у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной Танцор", — говорится в некрологе.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230824/ofitsery-1891889784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885527801_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_2afe8efa70f136f6aff74d62cf6c35d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле
На Украине ликвидировали солдата ВСУ, желавшего станцевать на крыше Мавзолея
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*.
"Потеря, <…> у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной Танцор", — говорится в некрологе.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу
сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ВС России ликвидировали трех украинских офицеров под Красным Лиманом