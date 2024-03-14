https://ria.ru/20240314/vsu-1932975532.html

На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле

На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле - РИА Новости, 14.03.2024

На Украине ликвидировали солдата ВСУ, грозившегося станцевать в Кремле

На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:23

2024-03-14T15:23

2024-03-14T16:03

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*."Потеря, <…> у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной Танцор", — говорится в некрологе.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230824/ofitsery-1891889784.html

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2024

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россия, вооруженные силы украины