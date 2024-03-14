https://ria.ru/20240314/vsu-1932939700.html

В Германии сделали неожиданное заявление об украинских территориях

В Германии сделали неожиданное заявление об украинских территориях - РИА Новости, 14.03.2024

В Германии сделали неожиданное заявление об украинских территориях

Ситуация для ВСУ остаётся напряжённой, несмотря на все западные поставки оружия, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:20

2024-03-14T13:20

2024-03-14T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

авдеевка

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ситуация для ВСУ остаётся напряжённой, несмотря на все западные поставки оружия, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью SRF."Запад должен был понять, что соотношение ресурсов играет не в пользу Украины", — сказал он.Положение усугубляется тем, что США прекратили поставки оружия. И это ставит вопрос о том, сможет ли Европа восполнить образовавшийся пробел, добавил эксперт."Мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии - поставок оружия на Украину и антироссийских санкций", — признался Рихтер.Таким образом, положение дел Киева является довольно шатким, и в настоящих условиях вполне вероятен исход, при котором ВСУ потеряют еще несколько населенных пунктов после сдачи Авдеевки, заключил полковник.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще более активному отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в текущем году.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с этим успехом и важной победой. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240314/zelenskiy-1932882129.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html

https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html

сша

украина

авдеевка

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в мире, сша, украина, авдеевка, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)