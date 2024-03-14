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Поезда для ВСМ будут производить на "Синаре", сообщил Мантуров - РИА Новости, 14.03.2024
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15:38 14.03.2024 (обновлено: 15:51 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vsm-1932980633.html
Поезда для ВСМ будут производить на "Синаре", сообщил Мантуров
Поезда для ВСМ будут производить на "Синаре", сообщил Мантуров - РИА Новости, 14.03.2024
Поезда для ВСМ будут производить на "Синаре", сообщил Мантуров
Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) -... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:38
2024-03-14T15:51
экономика
россия
уральские локомотивы
трансмашхолдинг
денис мантуров
синара
технологии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - обеспечит их компонентами и системами, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Путин в четверг проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург."В развитие совещания, которое Вы в прошлом месяце провели на заводе "Уральские локомотивы", мы дополнительно отработали вопрос производства высокоскоростных поездов. Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа "Синара" наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя", - сказал Мантуров на совещании."В кооперации по проекту также примет участие еще флагман отрасли "Трансмашхолдинг". Компания обеспечит новые поезда рядом компонентов и систем", - добавил вице-премьер. Он уточнил, что общий объем инвестиций в проект составит порядка 35 миллиардов рублей. До 80% этой суммы "Синара" намерена привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы. Для производства на площадке "Уральских локомотивов" планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тысяч квадратных метров. При выпуске задействуют свыше ста российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих.
https://ria.ru/20240216/vsm-1927697179.html
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экономика, россия, уральские локомотивы, трансмашхолдинг, денис мантуров, синара, технологии
Экономика, Россия, Уральские локомотивы, Трансмашхолдинг, Денис Мантуров, Синара, Технологии
Поезда для ВСМ будут производить на "Синаре", сообщил Мантуров

Мантуров: на "Синаре" построят два новых корпуса по выпуску поездов для ВСМ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Головным исполнителем по производству высокоскоростных поездов в России для соответствующих магистралей станет группа "Синара", "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - обеспечит их компонентами и системами, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Путин в четверг проводит совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
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"В развитие совещания, которое Вы в прошлом месяце провели на заводе "Уральские локомотивы", мы дополнительно отработали вопрос производства высокоскоростных поездов. Разложили всю кооперацию и подтверждаем, что группа "Синара" наиболее подходит для выполнения этой задачи в качестве головного исполнителя", - сказал Мантуров на совещании.
"В кооперации по проекту также примет участие еще флагман отрасли "Трансмашхолдинг". Компания обеспечит новые поезда рядом компонентов и систем", - добавил вице-премьер. Он уточнил, что общий объем инвестиций в проект составит порядка 35 миллиардов рублей. До 80% этой суммы "Синара" намерена привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы.
Для производства на площадке "Уральских локомотивов" планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 60 тысяч квадратных метров. При выпуске задействуют свыше ста российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих.
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ЭкономикаРоссияУральские локомотивыТрансмашхолдингДенис МантуровСинараТехнологии
 
 
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