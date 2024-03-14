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Эрдоган рассчитывает принять Путина с визитом в апреле, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
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22:44 14.03.2024
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Эрдоган рассчитывает принять Путина с визитом в апреле, пишут СМИ
Эрдоган рассчитывает принять Путина с визитом в апреле, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
Эрдоган рассчитывает принять Путина с визитом в апреле, пишут СМИ
Визит президента России Владимира Путина в Турцию, предварительно, состоится в апреле, сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:44
2024-03-14T22:44
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египет
владимир путин
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию, предварительно, состоится в апреле, сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber со ссылкой на источники. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая. "После местных выборов дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта (Абдель Фаттаха – ред.) ас-Сиси и президента России (Владимира) Путина. После 12-летнего перерыва он посетит с официальным визитом Ирак", - сообщил портал на своей странице в соцсети Х.
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турция, россия, египет, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Египет, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эрдоган рассчитывает принять Путина с визитом в апреле, пишут СМИ

Ensonhaber: Эрдоган рассчитывает принять Путина с визитом в апреле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию, предварительно, состоится в апреле, сообщил турецкий информационный портал Ensonhaber со ссылкой на источники.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая.
"После местных выборов дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта (Абдель Фаттаха – ред.) ас-Сиси и президента России (Владимира) Путина. После 12-летнего перерыва он посетит с официальным визитом Ирак", - сообщил портал на своей странице в соцсети Х.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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ТурцияРоссияЕгипетВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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