https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html

Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области

Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области - РИА Новости, 14.03.2024

Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области

Всех пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме доставят в Магадан, сообщил журналистам в четверг губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:22

2024-03-14T09:22

2024-03-14T09:37

происшествия

магаданская область

ми-8 амтш

сергей носов

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МАГАДАН, 14 мар — РИА Новости. Всех пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме доставят в Магадан, сообщил журналистам в четверг губернатор Сергей Носов.Как рассказали в экстренных службах РИА Новости, авария случилась недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, причиной аварии стала поломка двигателя."На борту находилось 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это предварительная информация. <…> Принято решение доставить всех пассажиров в Магадан, чтобы убедиться, что травм нет", - сказал Носов.На место вылетели вертолеты дальнего следования "Авиации Колымы", которые доберутся до района ЧП "в кратчайшие сроки". С пострадавшими будут работать психологи.

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

магаданская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магаданская область, ми-8 амтш, сергей носов