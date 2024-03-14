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Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области - РИА Новости, 14.03.2024
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09:22 14.03.2024 (обновлено: 09:37 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html
Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области
Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области - РИА Новости, 14.03.2024
Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области
Всех пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме доставят в Магадан, сообщил журналистам в четверг губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:22
2024-03-14T09:37
происшествия
магаданская область
ми-8 амтш
сергей носов
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МАГАДАН, 14 мар — РИА Новости. Всех пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме доставят в Магадан, сообщил журналистам в четверг губернатор Сергей Носов.Как рассказали в экстренных службах РИА Новости, авария случилась недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, причиной аварии стала поломка двигателя."На борту находилось 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это предварительная информация. &lt;…&gt; Принято решение доставить всех пассажиров в Магадан, чтобы убедиться, что травм нет", - сказал Носов.На место вылетели вертолеты дальнего следования "Авиации Колымы", которые доберутся до района ЧП "в кратчайшие сроки". С пострадавшими будут работать психологи.
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
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происшествия, магаданская область, ми-8 амтш, сергей носов
Происшествия, Магаданская область, Ми-8 АМТШ, Сергей Носов
Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области

Носов: во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме погиб член экипажа

Место ЧП с вертолетом а/к "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округе
Место ЧП с вертолетом а/к Дальнереченск Авиа в Северо-Эвенский округе
Место ЧП с вертолетом а/к "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округе
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МАГАДАН, 14 мар — РИА Новости. Всех пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Колыме доставят в Магадан, сообщил журналистам в четверг губернатор Сергей Носов.
Как рассказали в экстренных службах РИА Новости, авария случилась недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, причиной аварии стала поломка двигателя.
"На борту находилось 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это предварительная информация. <…> Принято решение доставить всех пассажиров в Магадан, чтобы убедиться, что травм нет", - сказал Носов.
На место вылетели вертолеты дальнего следования "Авиации Колымы", которые доберутся до района ЧП "в кратчайшие сроки". С пострадавшими будут работать психологи.
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ПроисшествияМагаданская областьМи-8 АМТШСергей Носов
 
 
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