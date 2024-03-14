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Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 14.03.2024 (обновлено: 23:47 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933069018.html
Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон
Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 14.03.2024
Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон
Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине, заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:29
2024-03-14T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
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эммануэль макрон
олаф шольц
борис писториус
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ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине, заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. "Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу", — сказал он в ответ на вопрос, при каких условиях французских военных могут отправить на Украину.По словам Макрона, оборонная промышленность его страны не адаптирована к боям высокой интенсивности, которые "не фигурируют ни в каких прогнозах".При этом глава государства отметил, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции."Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. &lt;...&gt; это сведет авторитет Европы к нулю", — подчеркнул президент.Он также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.Резонансное высказывание МакронаВ конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи бывшей советской республике.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.В понедельник, 11 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932949987.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, нато, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Борис Писториус, НАТО, Германия, Вооруженные силы Украины
Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон

Макрон: Франция никогда не возьмет инициативу и не начнет наступление на Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине, заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
"Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу", — сказал он в ответ на вопрос, при каких условиях французских военных могут отправить на Украину.
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По словам Макрона, оборонная промышленность его страны не адаптирована к боям высокой интенсивности, которые "не фигурируют ни в каких прогнозах".
При этом глава государства отметил, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции.
"Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. <...> это сведет авторитет Европы к нулю", — подчеркнул президент.
Он также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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12 марта, 08:00

Резонансное высказывание Макрона

В конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи бывшей советской республике.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.
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В понедельник, 11 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.
Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронОлаф ШольцБорис ПисториусНАТОГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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