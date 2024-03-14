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"Они парализованы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
"Они парализованы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 14.03.2024
"Они парализованы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Российские войска наносят серьезный урон ВСУ при помощи современных дронов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:01
2024-03-14T22:01
2024-03-14T22:01
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска наносят серьезный урон ВСУ при помощи современных дронов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Чтобы бороться с новой Геранью-2, которая не дорогостоящая в производстве, Украине придется активировать радары ПВО, которые сразу будут обнаружены, им придется запустить системы ПВО. Одна ракета Patriot <…> стоит сотни тысяч, если не миллионы долларов. <…> Россия наносит серьезный удар по украинцам", — отметил он.По словам военного, теперь ВС России могут использовать дроны не только в одиночку, но и координировать работу сразу десятков беспилотников одновременно. Он добавил, что технологии БПЛА меняют правила игры на поле боя.Риттер добавил, что российские войска применяют беспилотники с разрушительным эффектом, обладая абсолютным превосходством в этой сфере."Украинцы парализованы, они не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют", — резюмировал он.Ранее 10 февраля Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны России Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html
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технологии, россия, украина, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Они парализованы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Риттер: российские дроны стали серьезной угрозой для ВСУ