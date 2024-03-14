https://ria.ru/20240314/ukraina-1933034181.html
Столтенберг признал сложную ситуацию в конфликте на Украине
Столтенберг признал сложную ситуацию в конфликте на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Столтенберг признал сложную ситуацию в конфликте на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте на Украине остается сложной, Киев "остро нуждается в боеприпасах". РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:31
2024-03-14T18:31
2024-03-14T18:31
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте на Украине остается сложной, Киев "остро нуждается в боеприпасах". "Ситуация продолжает оставаться сложной, Украина остро нуждается в боеприпасах", - сказал он по итогам встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой. Столтенберг подчеркнул, что "каждый день промедления в Конгрессе США (по одобрению финансирования военной помощи Украине - ред.) сказывается на ситуации на поле боя". Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, анджей дуда, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Анджей Дуда, Польша
Столтенберг признал сложную ситуацию в конфликте на Украине
Столтенберг: ситуация остается сложной, Украина остро нуждается в боеприпасах