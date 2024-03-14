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Для атак на Черноморский флот использовали ракеты НАТО, признал Столтенберг - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 14.03.2024 (обновлено: 18:03 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933008342.html
Для атак на Черноморский флот использовали ракеты НАТО, признал Столтенберг
Для атак на Черноморский флот использовали ракеты НАТО, признал Столтенберг - РИА Новости, 14.03.2024
Для атак на Черноморский флот использовали ракеты НАТО, признал Столтенберг
ВСУ использовали ракеты НАТО для атак на Черноморский флот ВМФ России, признал генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:15
2024-03-14T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
нато
черноморский флот вмф россии
тони радакин
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. ВСУ использовали ракеты НАТО для атак на Черноморский флот ВМФ России, признал генсек альянса Йенс Столтенберг."Некоторые ракеты, некоторые системы, которые были критически важны для открытия этого коридора (из Одессы. — Прим. ред.), они были предоставлены союзниками по НАТО", — сказал он на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности организации.Столтенберг утверждает, что, помимо "открытия коридора", Украина якобы смогла "отбросить Черноморский флот".Как заявил в минувшую среду президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ВСУ применяют западные ракеты, они наносят ущерб России, но не меняют ситуацию на поле боя и не позволяют Киеву избежать последствий, которые неизбежно наступают после подобных атак.Атака на штаб Черноморского флотаУкраинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.По данным телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.Как писала газета Times, в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, черноморский флот вмф россии, тони радакин, лондон, вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий киселев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Черноморский флот ВМФ России, Тони Радакин, Лондон, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Для атак на Черноморский флот использовали ракеты НАТО, признал Столтенберг

Столтенберг: для атак на Черноморский флот ВСУ использовали ракеты НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. ВСУ использовали ракеты НАТО для атак на Черноморский флот ВМФ России, признал генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Некоторые ракеты, некоторые системы, которые были критически важны для открытия этого коридора (из Одессы. — Прим. ред.), они были предоставлены союзниками по НАТО", — сказал он на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности организации.
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Вчера, 16:18
Столтенберг утверждает, что, помимо "открытия коридора", Украина якобы смогла "отбросить Черноморский флот".
Как заявил в минувшую среду президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ВСУ применяют западные ракеты, они наносят ущерб России, но не меняют ситуацию на поле боя и не позволяют Киеву избежать последствий, которые неизбежно наступают после подобных атак.
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Атака на штаб Черноморского флота

Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.
По данным телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
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Как писала газета Times, в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергНАТОЧерноморский флот ВМФ РоссииТони РадакинЛондонВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий Киселев
 
 
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