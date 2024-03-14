https://ria.ru/20240314/uchastki-1933073810.html
На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах
На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах - РИА Новости, 14.03.2024
На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах
В Камчатском крае и Чукотском автономном округе открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:08
2024-03-14T23:08
2024-03-14T23:57
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России.Так, на Камчатке в 8:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) заработали почти 200 пунктов для голосования. Всего в крае сформировали 319 участков, часть из них — 124 — находились на судах в море, их задействовали в проведении досрочных выборов.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании приняли участие более восьми тысяч человек. Это граждане, находящиеся на труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях.Кроме того, около 43 тысяч жителей региона приняли участие в электронном досрочном голосовании.В течение всех трех дней в регионе будут работать более 600 наблюдателей. Всего, по данным на 1 января, на Камчатке зарегистрированы 225 612 избирателей. На Чукотке в 8:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) открылись 55 участков для голосования. При этом, по данным регионального избиркома, уже более 3,5 тысячи человек сделали свой выбор досрочно. В том числе это касается специалистов оленеводческих бригад и сотрудников самого северного заповедника страны "Остров Врангеля", расположенного в Северном Ледовитом океане. Досрочное голосование также прошло на маяке "Русская Кошка" на косе в Анадырском лимане и на отдаленных шахтах. По состоянию на 1 января в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, камчатка, чукотка, россия, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, камчатский край, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Камчатка, Чукотка, Россия, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Камчатский край, Владимир Путин
На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах
На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента РФ
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России.
Так, на Камчатке в 8:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) заработали почти 200 пунктов для голосования. Всего в крае сформировали 319 участков, часть из них — 124 — находились на судах в море, их задействовали в проведении досрочных выборов.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании приняли участие более восьми тысяч человек. Это граждане, находящиеся на труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях.
Кроме того, около 43 тысяч жителей региона приняли участие в электронном досрочном голосовании.
В течение всех трех дней в регионе будут работать более 600 наблюдателей. Всего, по данным на 1 января, на Камчатке зарегистрированы 225 612 избирателей.
В 2018 году явка избирателей на выборах президента в Камчатском крае составила 67,74 процента.
На Чукотке в 8:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) открылись 55 участков для голосования.
При этом, по данным регионального избиркома, уже более 3,5 тысячи человек сделали свой выбор досрочно. В том числе это касается специалистов оленеводческих бригад и сотрудников самого северного заповедника страны "Остров Врангеля", расположенного в Северном Ледовитом океане
.
Досрочное голосование также прошло на маяке "Русская Кошка" на косе в Анадырском лимане и на отдаленных шахтах.
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По состоянию на 1 января в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре
.
На предыдущих выборах президента явка на Чукотке составила 76,34 процента. Тогда в регионе были зарегистрированы 33 355 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.