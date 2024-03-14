https://ria.ru/20240314/uchastki-1933073810.html

На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах

На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах - РИА Новости, 14.03.2024

На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T23:08

2024-03-14T23:08

2024-03-14T23:57

выборы президента россии — 2024

политика

камчатка

чукотка

россия

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932946707_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_ae6c490977e4722e6567e561e3e8e4a2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар — РИА Новости. В Камчатском крае и Чукотском автономном округе открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России.Так, на Камчатке в 8:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) заработали почти 200 пунктов для голосования. Всего в крае сформировали 319 участков, часть из них — 124 — находились на судах в море, их задействовали в проведении досрочных выборов.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании приняли участие более восьми тысяч человек. Это граждане, находящиеся на труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях.Кроме того, около 43 тысяч жителей региона приняли участие в электронном досрочном голосовании.В течение всех трех дней в регионе будут работать более 600 наблюдателей. Всего, по данным на 1 января, на Камчатке зарегистрированы 225 612 избирателей. На Чукотке в 8:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) открылись 55 участков для голосования. При этом, по данным регионального избиркома, уже более 3,5 тысячи человек сделали свой выбор досрочно. В том числе это касается специалистов оленеводческих бригад и сотрудников самого северного заповедника страны "Остров Врангеля", расположенного в Северном Ледовитом океане. Досрочное голосование также прошло на маяке "Русская Кошка" на косе в Анадырском лимане и на отдаленных шахтах. По состоянию на 1 января в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html

камчатка

чукотка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, камчатка, чукотка, россия, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, камчатский край, владимир путин