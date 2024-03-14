https://ria.ru/20240314/trevoga-1932844911.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2024

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:55

2024-03-14T03:55

2024-03-14T03:55

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черкасская область

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу в Черкасской области объявили в 03.32 мск, в Черниговской - 03.46 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Также тревога звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

черниговская область

черкасская область

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в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы украины, черкасская область