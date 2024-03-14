https://ria.ru/20240314/trevoga-1932841908.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T02:31
2024-03-14T02:31
2024-03-14T03:21
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу в Николаевской области объявили в 01.51 мск, в Сумской – в 01.58 мск, в Кировоградской – в 02.00 мск, в Харьковской и Полтавской – в 02.11 мск. Позднее, в 02.34 мск, была объявлена тревога в Днепропетровской области.Также тревога звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240313/syrskiy-1932825776.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу