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В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели - РИА Новости, 14.03.2024
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Религия
 
19:06 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/tonneli-1933040581.html
В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели
В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели - РИА Новости, 14.03.2024
В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели
Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире "Радио России − Астрахань"сообщил председатель... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:06
2024-03-14T19:06
религия
астраханская область
александр соловьев
императорское православное палестинское общество
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире "Радио России − Астрахань"сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев."В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем", — заявил он.По словам Соловьева, тоннели находятся на глубине 12 метров, в них ничего нет, и они не заполнены водой. Длина самого большого из них равна 78 метрам, а высота — десяти, что фактически совпадает с размерами станции метро.В ближайшие месяцы, добавил он, будут начаты раскопки, которые будут проводить сотрудники Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова.
https://ria.ru/20240314/vystavka-1933036061.html
https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html
астраханская область
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астраханская область, александр соловьев, императорское православное палестинское общество
Религия, Астраханская область, Александр Соловьев, Императорское православное палестинское общество
В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели

Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире "Радио России − Астрахань"сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.
"В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем", — заявил он.
Спасо-Андроньевский монастырь - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Вчера, 18:40
По словам Соловьева, тоннели находятся на глубине 12 метров, в них ничего нет, и они не заполнены водой. Длина самого большого из них равна 78 метрам, а высота — десяти, что фактически совпадает с размерами станции метро.
В ближайшие месяцы, добавил он, будут начаты раскопки, которые будут проводить сотрудники Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова.
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РелигияАстраханская областьАлександр СоловьевИмператорское православное палестинское общество
 
 
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