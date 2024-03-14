https://ria.ru/20240314/tonneli-1933040581.html

В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели

В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели - РИА Новости, 14.03.2024

В Астраханской области обнаружили огромные рукотворные тоннели

Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире "Радио России − Астрахань"сообщил председатель... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:06

2024-03-14T19:06

2024-03-14T19:06

религия

астраханская область

александр соловьев

императорское православное палестинское общество

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире "Радио России − Астрахань"сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев."В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем", — заявил он.По словам Соловьева, тоннели находятся на глубине 12 метров, в них ничего нет, и они не заполнены водой. Длина самого большого из них равна 78 метрам, а высота — десяти, что фактически совпадает с размерами станции метро.В ближайшие месяцы, добавил он, будут начаты раскопки, которые будут проводить сотрудники Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова.

https://ria.ru/20240314/vystavka-1933036061.html

https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html

астраханская область

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астраханская область, александр соловьев, императорское православное палестинское общество