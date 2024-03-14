https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932853259.html

Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском

Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском - РИА Новости, 14.03.2024

Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском

Российские силы уничтожили комбинированными ударами несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на Купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T07:32

2024-03-14T07:32

2024-03-14T07:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:270:3150:2041_1920x0_80_0_0_2545d577fdd38227056de86ce140f333.jpg

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Российские силы уничтожили комбинированными ударами несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе комбинированных ударов уничтожено три склада РАВ ВФУ (ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных формирований Украины - ред.), которые были расположены в населенных пунктах Концедаловка, Подоли и Ковшаровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что украинские военнослужащие использовали под хранение боеприпасов гражданские объекты, расположенные рядом с домами мирных граждан.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия