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Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском
Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском - РИА Новости, 14.03.2024
Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском
Российские силы уничтожили комбинированными ударами несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на Купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:32
2024-03-14T07:32
2024-03-14T07:32
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Российские силы уничтожили комбинированными ударами несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе комбинированных ударов уничтожено три склада РАВ ВФУ (ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных формирований Украины - ред.), которые были расположены в населенных пунктах Концедаловка, Подоли и Ковшаровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что украинские военнослужащие использовали под хранение боеприпасов гражданские объекты, расположенные рядом с домами мирных граждан.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском
Марочко: войска уничтожили украинские склады вооружений на Купянском направлении