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Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932853259.html
Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском
Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском - РИА Новости, 14.03.2024
Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском
Российские силы уничтожили комбинированными ударами несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на Купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:32
2024-03-14T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Российские силы уничтожили комбинированными ударами несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе комбинированных ударов уничтожено три склада РАВ ВФУ (ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных формирований Украины - ред.), которые были расположены в населенных пунктах Концедаловка, Подоли и Ковшаровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что украинские военнослужащие использовали под хранение боеприпасов гражданские объекты, расположенные рядом с домами мирных граждан.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском

Марочко: войска уничтожили украинские склады вооружений на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Российские силы уничтожили комбинированными ударами несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшие сутки в ходе комбинированных ударов уничтожено три склада РАВ ВФУ (ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных формирований Украины - ред.), которые были расположены в населенных пунктах Концедаловка, Подоли и Ковшаровка", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что украинские военнослужащие использовали под хранение боеприпасов гражданские объекты, расположенные рядом с домами мирных граждан.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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