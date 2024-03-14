https://ria.ru/20240314/sobchak-1933025139.html
Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака
Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака - РИА Новости, 14.03.2024
Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака
Президент России Владимир Путин вспомнил Анатолия Собчака при обсуждении старта работы по строительству высокоскоростной магистрали "Москва-Санкт-Петербург". РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:06
2024-03-14T18:06
2024-03-14T18:06
технологии
санкт-петербург
россия
москва
анатолий собчак
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил Анатолия Собчака при обсуждении старта работы по строительству высокоскоростной магистрали "Москва-Санкт-Петербург". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. "Герман Оскарович (Греф), мы с вами, еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы - мечтали тогда наши руководители... Анатолий Александрович Собчак (мэр Петербурга - ред.)", - сказал он. В середине февраля на совещании по строительству ВСМ, где участвовал Греф, Путин также вспоминал годы работы в Петербурге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, россия, москва, анатолий собчак, владимир путин
Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Анатолий Собчак, Владимир Путин
Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака
Путин: о строительстве ВСМ между Москвой и Петербургом мечтал еще Собчак
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил Анатолия Собчака при обсуждении старта работы по строительству высокоскоростной магистрали "Москва-Санкт-Петербург".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой
и Санкт-Петербургом
, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
"Герман Оскарович (Греф), мы с вами, еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы - мечтали тогда наши руководители... Анатолий Александрович Собчак (мэр Петербурга - ред.)", - сказал он.
В середине февраля на совещании по строительству ВСМ, где участвовал Греф, Путин также вспоминал годы работы в Петербурге.
Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург