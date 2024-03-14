https://ria.ru/20240314/sobchak-1933025139.html

Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака

Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака - РИА Новости, 14.03.2024

Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака

Президент России Владимир Путин вспомнил Анатолия Собчака при обсуждении старта работы по строительству высокоскоростной магистрали "Москва-Санкт-Петербург". РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:06

2024-03-14T18:06

2024-03-14T18:06

технологии

санкт-петербург

россия

москва

анатолий собчак

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил Анатолия Собчака при обсуждении старта работы по строительству высокоскоростной магистрали "Москва-Санкт-Петербург". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. "Герман Оскарович (Греф), мы с вами, еще когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Ну, собственно, не только мы - мечтали тогда наши руководители... Анатолий Александрович Собчак (мэр Петербурга - ред.)", - сказал он. В середине февраля на совещании по строительству ВСМ, где участвовал Греф, Путин также вспоминал годы работы в Петербурге.

https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html

санкт-петербург

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, санкт-петербург, россия, москва, анатолий собчак, владимир путин