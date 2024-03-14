https://ria.ru/20240314/samolet-1932894536.html

СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США

СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США - РИА Новости, 14.03.2024

СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США

Самолёт президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным, он вернётся из США на запасной машине, сообщает издание Interia. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:20

2024-03-14T11:20

2024-03-14T11:43

в мире

сша

польша

анджей дуда

boeing 737

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932897662_21:0:1200:663_1920x0_80_0_0_f01650e383dc1e90da1b5a20be353706.jpg

ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Самолёт президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным, он вернётся из США на запасной машине, сообщает издание Interia. "В США возникли проблемы с самолетом польского президента. В правительственном Boeing 737 была обнаружена незначительная неисправность", – говорится в сообщении. Уточняется, что в самолете вышла из строя бортовая система мониторов экипажа. По данным издания, в обратный путь Дуда отправится на запасном самолете, который должен будет сделать промежуточную посадку на Азорских островах, а его борт полетит пустым. При этом, неисправность самолета не меняет планов польского президента. В четверг Дуда посетит Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НТО Йенсом Столтенбергом. Дуда находится с визитом в США, где во вторник вместе с премьер-министром Дональдом Туском встретился с президентом Джо Байденом.

https://ria.ru/20240301/a340-1930444048.html

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, польша, анджей дуда, boeing 737