СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США
Interia: Дуда вернется из США на запасном самолете из-за поломки в основном
© Фото : PAP/Leszek SzymańskiПольский правительственный самолет Boeing 737 в аэропорту Варшавы перед вылетом в США
© Фото : PAP/Leszek Szymański
Польский правительственный самолет Boeing 737 в аэропорту Варшавы перед вылетом в США
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Самолёт президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным, он вернётся из США на запасной машине, сообщает издание Interia.
"В США возникли проблемы с самолетом польского президента. В правительственном Boeing 737 была обнаружена незначительная неисправность", – говорится в сообщении. Уточняется, что в самолете вышла из строя бортовая система мониторов экипажа. По данным издания, в обратный путь Дуда отправится на запасном самолете, который должен будет сделать промежуточную посадку на Азорских островах, а его борт полетит пустым.
При этом, неисправность самолета не меняет планов польского президента. В четверг Дуда посетит Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НТО Йенсом Столтенбергом.
Дуда находится с визитом в США, где во вторник вместе с премьер-министром Дональдом Туском встретился с президентом Джо Байденом.