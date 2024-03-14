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СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США - РИА Новости, 14.03.2024
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11:20 14.03.2024 (обновлено: 11:43 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/samolet-1932894536.html
СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США
СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США - РИА Новости, 14.03.2024
СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США
Самолёт президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным, он вернётся из США на запасной машине, сообщает издание Interia. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:20
2024-03-14T11:43
в мире
сша
польша
анджей дуда
boeing 737
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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Самолёт президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным, он вернётся из США на запасной машине, сообщает издание Interia. "В США возникли проблемы с самолетом польского президента. В правительственном Boeing 737 была обнаружена незначительная неисправность", – говорится в сообщении. Уточняется, что в самолете вышла из строя бортовая система мониторов экипажа. По данным издания, в обратный путь Дуда отправится на запасном самолете, который должен будет сделать промежуточную посадку на Азорских островах, а его борт полетит пустым. При этом, неисправность самолета не меняет планов польского президента. В четверг Дуда посетит Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НТО Йенсом Столтенбергом. Дуда находится с визитом в США, где во вторник вместе с премьер-министром Дональдом Туском встретился с президентом Джо Байденом.
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в мире, сша, польша, анджей дуда, boeing 737
В мире, США, Польша, Анджей Дуда, Boeing 737
СМИ: самолет президента Польши сломался во время визита в США

Interia: Дуда вернется из США на запасном самолете из-за поломки в основном

© Фото : PAP/Leszek SzymańskiПольский правительственный самолет Boeing 737 в аэропорту Варшавы перед вылетом в США
Польский правительственный самолет Boeing 737 в аэропорту Варшавы перед вылетом в США - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : PAP/Leszek Szymański
Польский правительственный самолет Boeing 737 в аэропорту Варшавы перед вылетом в США
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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Самолёт президента Польши Анджея Дуды оказался неисправным, он вернётся из США на запасной машине, сообщает издание Interia.
"В США возникли проблемы с самолетом польского президента. В правительственном Boeing 737 была обнаружена незначительная неисправность", – говорится в сообщении. Уточняется, что в самолете вышла из строя бортовая система мониторов экипажа. По данным издания, в обратный путь Дуда отправится на запасном самолете, который должен будет сделать промежуточную посадку на Азорских островах, а его борт полетит пустым.
При этом, неисправность самолета не меняет планов польского президента. В четверг Дуда посетит Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НТО Йенсом Столтенбергом.
Дуда находится с визитом в США, где во вторник вместе с премьер-министром Дональдом Туском встретился с президентом Джо Байденом.
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В миреСШАПольшаАнджей ДудаBoeing 737
 
 
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